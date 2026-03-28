في ليلة السبت 27 إلى الأحد 28 مارس، خاضت الأرجنتين مباراة ودية استعداداً لكأس العالم ضد موريتانيا. في ملعب ألبرتو خوسيه أرماندو في بوينس آيرس، انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح فريق ليونيل سكالوني، وكان لاعب خط الوسط المهاجم في فريق كومو نيكو باز هو اللاعب الوحيد من الدوري الإيطالي الذي شارك في التشكيلة الأساسية: حيث لعب منذ الدقيقة الأولى، وسجل هدفاً، وكان الأفضل في الملعب. سجل اللاعب المولود عام 2004 هدف التقدم 2-0 في الدقيقة 30 من الشوط الأول، مضاعفاً التقدم الأولي الذي سجله إنزو فرنانديز.
نيكو باز يسجل أول أهدافه مع الأرجنتين بضربة حرة أمام أنظار ميسي: 2-1 على موريتانيا، وسجل إنزو فرنانديز هدفاً أيضاً
هدف نيكو باز
كان هذا الهدف الأول لنيكو باز بقميص المنتخب الأرجنتيني، حيث سدد ركلة حرة من منطقة الثلث الأخير بقدمه اليسرى على الأرض باتجاه القائم المقابل للحارس، مستغلاً ثغرة في الحائط البشري. وجاء ذلك أمام أعين ليو ميسي الذي كان جالساً على مقاعد البدلاء، والذي كان سيشارك في بداية الشوط الثاني ليحل محل لاعب كومو بالضبط. ومن بين اللاعبين الذين كان بإمكانهم تنفيذ تلك الركلة الحرة كان هناك أيضًا إنزو فرنانديز وتياجو ألمادا، وقد أجرى الثلاثة محادثة سريعة للتوصل إلى طريقة تنفيذها، وفي النهاية سجل نيكو باز الهدف.
اللاعب الآخر من الدوري الإيطالي الموجود على أرض الملعب
لم يشارك أي لاعب آخر من دورينا في المباراة؛ وكان لاعب خط الوسط في فريق كومو، ماكسيمو بيروني، جالساً على مقاعد البدلاء، لكنه لم يشارك طوال الـ90 دقيقة. أما في التشكيلة الأساسية لموريتانيا، فقد شارك لاعب وسط ليتشي أومار نغوم في وسط الملعب ضمن تشكيلة 4-4-2 الأولية، قبل أن يتم استبداله قبل أكثر من عشر دقائق بقليل من نهاية المباراة. وستكون المباراة القادمة للأرجنتين مباراة ودية أخرى ضد زامبيا، ومن المقرر إجراؤها في الساعة 1:15 صباحاً بين ليلة الثلاثاء 31 مارس والأربعاء 1 أبريل.