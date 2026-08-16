نيكو باز ليس كافيًا.. ليفربول يظهر أول بشائر إيراولا وأهلًا بتألق خاكبو وأراوخو يبدأ رحلة إجبار برشلونة على الندم!

خطف الهولندي كودي خاكبو الأضواء في معقل أنفيلد، مقدمًا عرضًا كرويًا متكاملًا نال على إثره الإشادة الكبرى بين جميع عناصر الخط الأمامي.

ولم يقتصر دور خاكبو على تسجيل هدف التقدم بلمسة أولى بارعة وإنهاء متقن بقدمه اليسرى، بل تحول إلى صانع ألعاب حقيقي من الرواق الأيسر عندما أرسل كرة أرضية زاحفة حولها المدافع جيريمي جاكيه إلى هدف ثانٍ في الشباك الإيطالية.

برهن الجناح الهولندي على قدرته الفائقة في تنفيذ أسلوب إيراولا القائم على التحولات الهجومية السريعة والعمودية المباشرة، حيث كانت انطلاقاته وحمله للكرة لافتة ومزعجة لدفاعات كومو طوال دقائق مشاركته، مما جعله المحرك الأساسي لأخطر هجمات ليفربول في اللقاء.



