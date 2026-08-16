اختتم نادي ليفربول الإنجليزي تحضيراته للموسم الكروي الجديد ببروفة مزدوجة ومثيرة أمام نظيره كومو الإيطالي، حيث احتضن مركز تدريبات أكسا المواجهة الأولى صباحًا والتي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يتألق الفريق الأول مساءً على أرضية ملعب أنفيلد ويحقق انتصارًا مستحقًا بنتيجة هدفين دون رد أمام أكثر من 60 ألف متفرج، ليعلن المدرب الإسباني أندوني إيراولا عن ملامح مشروعه الفني الجديد مع الريدز.
نيكو باز ليس كافيًا.. ليفربول يظهر أول بشائر إيراولا وأهلًا بتألق خاكبو وأراوخو يبدأ رحلة إجبار برشلونة على الندم!
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تألق خاكبو الاستثنائي واستعادة البريق الهجومي
خطف الهولندي كودي خاكبو الأضواء في معقل أنفيلد، مقدمًا عرضًا كرويًا متكاملًا نال على إثره الإشادة الكبرى بين جميع عناصر الخط الأمامي.
ولم يقتصر دور خاكبو على تسجيل هدف التقدم بلمسة أولى بارعة وإنهاء متقن بقدمه اليسرى، بل تحول إلى صانع ألعاب حقيقي من الرواق الأيسر عندما أرسل كرة أرضية زاحفة حولها المدافع جيريمي جاكيه إلى هدف ثانٍ في الشباك الإيطالية.
برهن الجناح الهولندي على قدرته الفائقة في تنفيذ أسلوب إيراولا القائم على التحولات الهجومية السريعة والعمودية المباشرة، حيث كانت انطلاقاته وحمله للكرة لافتة ومزعجة لدفاعات كومو طوال دقائق مشاركته، مما جعله المحرك الأساسي لأخطر هجمات ليفربول في اللقاء.
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انضباط دفاعي ملحوظ مقارنة بالمواجهات الودية السابقة
حملت مواجهة أنفيلد مؤشرات إيجابية واضحة حول المنظومة الخلفية لليفربول، والتي عانت من هفوات مقلقة ومساحات واسعة خلال التجارب التحضيرية الماضية أمام موناكو وليدز.
وعلى الرغم من تراجع الإيقاع البدني في شوط المباراة الثاني، أظهر الخط الخلفي تماسكًا أفضل بكثير بقيادة فيرجيل فان دايك وجيريمي جاكيه الذي قدم مستويات صلبة دفاعيًا وهجوميًا وسجل الهدف الثاني، بالإضافة للوافد الجديد رونالد أراوخو.
كما لعب الحارس البرازيلي أليسون بيكر دور صمام الأمان بتصديات حاسمة أمام محاولات الخصم، رفقة التدخلات المؤثرة من جيريمي فريمبونج على الرواق الأيمن، مما حال دون نجاح كومو في ترجمة فرصه وسيطرته النسبية إلى أهداف، ليخرج الفريق الإنجليزي بشباك نظيفة عززت ثقة عناصره قبل ضربة البداية في الدوري.
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ظهور أول واعد لرونالد أراوخو وأرقام دفاعية صلبة
شهد الشوط الثاني الظهور الأول للمدافع رونالد أراوخو بقميص ليفربول، بعد دخوله بديلًا لتعزيز الخط الخلفي في تجربة نال فيها الكثير من الإشادة.
قدم أراوخو مردودًا دفاعيًا قويًا بسبع مساهمات دفاعية، متفوقًا في معظم الصراعات الفردية بعدما كسب أربع التحامات أرضية من أصل خمسة، وتفوق في التحام هوائي وشتت كرتين وقطع تمريرة، دون أن ينجح أي لاعب في مراوغته طوال فترة تواجده.
لمس أراوخو الكرة 26 مرة، وبلغت دقة تمريراته 63% بإكماله 12 تمريرة من أصل 19، بواقع 8 تمريرات صحيحة في نصف ملعب فريقه و4 تمريرات في نصف ملعب الخصم، ليعطي مؤشرًا أوليًا على الصلابة البدنية والقدرات الدفاعية التي سيضيفها لعمق دفاع الريدز، ليبدأ رحلة محتملة لإجبار برشلونة على الندم.
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جاكوبو رامون ونضج دفاعي واعد في قلب مشروع كومو
على الجانب الآخر، واصل المدافع الإسباني الشاب جاكوبو رامون ترسيخ أقدامه كركيزة أساسية في الخط الخلفي لكومو، حيث بدأ اللقاء أساسيًا إلى جانب تريفوه تشالوباه.
خريج أكاديمية ريال مدريد أظهر رباطة جأش وشجاعة لافتة في الخروج بالكرة وبناء اللعب من الخلف تحت ضغط ليفربول العالي والشرس، مستفيدًا من طول قامته الفارع وتمركزه الذكي.
ورغم استقبال شباك فريقه لهدفين في الشوط الأول، إلا أن رامون أثبت صحة رهان سيسك فابريجاس عليه، مؤكدًا القيمة الفنية الكبيرة التي اكتسبها من لا فابريكا بقدرته العالية على التمرير الدقيق وقطع الكرات الهوائية والأرضية، ليعطي مؤشرًا مطمئنًا لجماهير النادي الإيطالي قبل التحديات القارية المقبلة.
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دقائق غير كافية لنيكو باز لإنقاذ كتيبة فابريجاس
في سياق متصل، لم تكن الدقائق المحدودة التي منحها فابريجاس لصانع الألعاب الأرجنتيني نيكو باز كافية لتغيير واقع المباراة على لوحة النتائج.
باز، الذي التحق متأخرًا بالمعسكر التحضيري عقب مشاركته في كأس العالم، شارك كبديل في الشوط الثاني ابتداءً من الدقيقة 64 ليضفي حالة من الهدوء والرؤية على وسط ملعب الفريق الإيطالي.
ورغم نجاح الموهوب الأرجنتيني القادم من ريال مدريد في امتصاص ضغط ليفربول وتوزيع اللعب بدقة ورفع فاعلية التمرير في الثلث الأخير، إلا أن قصر الوقت واليقظة التي فرضها دفاع الخصم وحارسه حالا دون صناعة الفارق المطلوب.
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بيت القصيد
أظهرت مواجهتا كومو أن ليفربول مع إيراولا بات يملك هوية واضحة تعتمد على الفاعلية العالية واستغلال المساحات بأقصر الطرق الممكنة، مع تحسن ملموس في إغلاق المنافذ الدفاعية بقدوم أراوخو وتألق لافت من خاكبو في قيادة التحولات.
وفي المقابل، أثبت كومو أنه فريق يملك فكرًا منظمًا وعناصر موهوبة واعدة يتقدمها نيكو باز وجاكوبو رامون، لكنه بحاجة إلى شراسة أكبر أمام المرمى لترجمة الاستحواذ إلى انتصارات حقيقية بالأخص في اختبارات دوري أبطال أوروبا القادمة.
إنها تجربة مثالية للطرفين، كشفت جاهزية الريدز للرهانات المحلية وأكدت أن الفريق الإيطالي يسير في الطريق الصحيح ليصبح منافسًا لا يستهان به قاريًا.
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