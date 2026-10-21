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أحمد فرهود

نيكو باز يقولها مدوية أمام مانشستر يونايتد: أنا وريث عرش ليونيل ميسي.. ويا حسرتاه على ريال مدريد الذي فرّط في منافس لامين يامال الحقيقي!

فقرات ومقالات
نيكو باز
ليونيل ميسي
كومو
ريال مدريد
برشلونة
لامين يامال
كومو ضد مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا

ليلة ستظل خالدة في ذاكرة نيكو باز..

"ليلة الملك رقم 10"!.. هكذا يجب أن نطلق على مباراة نادي كومو الإيطالي ضد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء.

كومو اكتسح ضيفه مانشستر يونايتد (4-1)؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ويدين كومو بالفضل في هذا الفوز، إلى النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز؛ الذي أبدع ضد فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، سواء في تسجيل الأهداف وصناعتها، أو تقديم اللمحات الفنية الجميلة.

وسجل باز هدفين في الدقيقتين الثانية و57؛ بينما تكفل زميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس والإسباني جاكوبو رامون بالهدفين الآخرين، في الدقيقتين 49 و76.

أما العملاق الإنجليزي فقد سجل هدفه الوحيد في شباك الفريق الإيطالي؛ بواسطة النجم الهولندي الشاب جوشوا زيركزي، في الدقيقة 90+1.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور نيكو باز ضد مانشستر يونايتد..

  • FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDAFP

    كومو.. انتصارات مرتبطة بمساهمات نيكو باز التهديفية

    يبدو أن انتصارات نادي كومو الإيطالي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ أصبحت مرتبطة بصورة واضحة بـ"المساهمات التهديفية" للأرجنتيني الشاب نيكو باز، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

    نعم.. كومو في المباريات التي "يسجل أو يصنع" فيها باز، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حقق الآتي:

    * مباريات: 5.

    * فوز: 5.

    * تعادل: 0.

    * خسارة: 0.

    وخلال هذه المباريات الخمس؛ سجل باز 4 أهداف وصنع 5 آخرين، آخرها ضد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء.

    النجم الأرجنتيني الشاب المتألق سجل هدفين رائعين مع صناعة آخر؛ ليقود كومو للفوز (4-1) على ضيفه فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وعلى الجانب الآخر؛ فإن كومو يعاني في المباريات التي "لا يسجل أو يصنع" فيها باز، وذلك على النحو التالي:

    نعم.. كومو في المباريات التي "يسجل أو يصنع" فيها باز، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حقق الآتي:

    * مباريات: 5.

    * فوز: 5.

    * تعادل: 0.

    * خسارة: 0.

    وخلال هذه المباريات الخمس؛ سجل باز 4 أهداف وصنع 5 آخرين، آخرها ضد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    النجم الأرجنتيني الشاب المتألق سجل هدفين رائعين مع صناعة آخر؛ ليقود كومو للفوز (4-1) على ضيفه فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وعلى الجانب الآخر؛ فإن كومو يعاني في المباريات التي "لا يسجل أو يصنع" فيها باز، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 5.

    * فوز: 1.

    * تعادل: 2.

    * خسارة: 2.

    وجاء فوز كومو الوحيد، بدون أي مساهمة تهديفية من نيكو باز، ضد فريق نابولي الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDAFP

    نيكو باز.. أرقام مرعبة في مسابقة دوري أبطال أوروبا

    واستمرارًا لحديثنا عن الجانب الرقمي؛ يجب الإشارة إلى مساهمات النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز التهديفية، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وظهر باز للمرة السادسة عبر مسيرته الكروية في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك خلال مواجهة نادي كومو الإيطالي ضد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

    ثلاث من أصل هذه المشاركات الست، كانت مع ناديه السابق ريال مدريد، ومثلها مع فريقه الحالي كومو؛ حيث جاءت مساهمات باز التهديفية، على النحو التالي:

    * بقميص ريال مدريد: هدف في 3 مباريات.

    * بقميص كومو: هدفان وثلاث تمريرات حاسمة في 3 مباريات.

    أي أن نيكو باز؛ وصل إلى 6 مساهمات تهديفية في ست مباريات فقط بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بواقع 3 أهداف ومثلهم في التمريرات الحاسمة.

    والأهم من ذلك؛ أن هذه الأرقام جاءت رغم أن مشاركاته الأوروبية مع ريال مدريد كانت في معظمها كـ"بديل"، قبل أن يصبح أحد أهم العناصر في تشكيلة كومو.

  • FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDAFP

    موسيقى حركية.. نيكو باز "يبدع" أمام مانشستر يونايتد

    بعيدًا عن مساهماته التهديفية ولغة الأرقام؛ لننتقل الآن إلى ما قدمه النجم الأرجنتيني نيكو باز بصفة عامة، خلال مواجهة نادي كومو الإيطالي ضد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

    ويُمكن تلخيص ظهور باز ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ في النقاط التالية:

    * أولًا: التحرك المستمر بين عمق الملعب والجناح الأيمن.

    * ثانيًا: ثنائية أكثر من رائعة مع متوسط الميدان الفرنسي لوكاس دا كونيا.

    * ثالثًا: التعرض لتدخلات قوية من نجوم فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم.

    والنقطتان الأولى والثانية مرتبطتان ببعضهما؛ حيث أعطى المدير الفني الإسباني لنادي كومو سيسك فابريجاس، الحرية إلى باز من أجل التحرك بين العمق والجناح الأيمن.

    وعندما كان باز يذهب إلى عمق الملعب؛ كنا نشاهد دا كونيا ينتقل إلى الجناح الأيمن، في "موسيقى حركية" بينهما.

    نعم.. نحن لا نبالغ في استخدام لفظ "موسيقى حركية"؛ حيث كان التفاهم بين باز ودا كونيا، وانسيابية تبادل المراكز بينهما، كبيرين جدًا.

    وهذا يُحسب إلى فابريجاس بالطبع؛ الذي جعل من فريق مثل كومو، يقدم كرة قدم ممتعة فوق أرضية المستطيل الأخضر، وقادرًا على إرباك فريق بحجم مانشستر يونايتد.

    ولم يكن تأثير باز هجوميًا فقط؛ فالأرقام الخاصة بالمباراة، توضح أنه كان حاضرًا أيضًا في العمل الدفاعي والالتحامات.

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    نيكو باز يرث عرش ميسي.. وريال مدريد فرط في منافس يامال

    "هل انتهى حديثنا عند ما سبق؟!".. الإجابة هي لا عزيزي القارئ؛ فالنجم الأرجنتيني نيكو باز عاش ليلة مثالية، في فوز نادي كومو الإيطالي على العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

    هذه الليلة المثالية لباز، في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ تجعلنا نركز على نقطتين في غاية الأهمية، هما:

    * أولًا: لا خوف على الأرجنتين بعد ميسي

    بالطبع.. لا يُمكن لأي لاعب أن يعوض الأسطورة ليونيل ميسي، في منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إعلانه الاعتزال الدولي، مؤخرًا.

    إلا أن ما يقدمه باز مع كومو، وتحديدًا الصورة التي ظهر عليها ضد مانشستر يونايتد؛ يجعل الأرجنتينيين يطمئنوا تمامًا على مستقبل منتخبهم، بعد ميسي.

    نعم؛ باز يستطيع أن يكون وريث "الرقم 10" بعد ميسي، إذا حافظ على هذا الأداء الأكثر من رائع الذي يقدمه الآن.

    * ثانيًا: ريال مدريد "يخسر" منافس يامال

    مع كل مباراة يتألق فيها باز بقميص كومو؛ نسأل أنفسنا سؤالًا واحدًا فقط، وهو: "كيف فرط العملاق الإسباني ريال مدريد في مثل هذه الموهبة الكروية الكبيرة؟!".

    باز كان يستطيع تقديم الإضافة الكبيرة لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ سواء في الجناح الأيمن، أو تحت رأس الحربة.

    وليس هذا فقط؛ بل إن رحيل باز يجعل ريال مدريد أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي: "النادي ترك لاعبًا يملك المقومات الفنية التي تؤهله لأن يكون منافسًا حقيقيًا في سباق المواهب الشابة، في الكرة الإسبانية".

    وهنا يظهر اسم الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي أصبح معيارًا واضحًا لما يمكن أن يقدمه لاعب شاب، من تأثير هجومي وفني في أعلى مستوى.

    وصرف ريال مدريد الملايين؛ من أجل إيجاد لاعبين قادرين على منافسة الإبداعات التي يقدمها يامال، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    إلا أن "الميرينجي" نسي أن ينظر تحت قدميه، وتخلى عن نيكو باز؛ الذي أثبت مع كومو أنه قادر على صناعة الفارق أمام الكبار، وأنه يملك من الموهبة الكثير.