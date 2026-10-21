نيكو باز يقولها مدوية أمام مانشستر يونايتد: أنا وريث عرش ليونيل ميسي.. ويا حسرتاه على ريال مدريد الذي فرّط في منافس لامين يامال الحقيقي!

"ليلة الملك رقم 10"!.. هكذا يجب أن نطلق على مباراة نادي كومو الإيطالي ضد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء.

كومو اكتسح ضيفه مانشستر يونايتد (4-1)؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ويدين كومو بالفضل في هذا الفوز، إلى النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز؛ الذي أبدع ضد فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، سواء في تسجيل الأهداف وصناعتها، أو تقديم اللمحات الفنية الجميلة.

وسجل باز هدفين في الدقيقتين الثانية و57؛ بينما تكفل زميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس والإسباني جاكوبو رامون بالهدفين الآخرين، في الدقيقتين 49 و76.

أما العملاق الإنجليزي فقد سجل هدفه الوحيد في شباك الفريق الإيطالي؛ بواسطة النجم الهولندي الشاب جوشوا زيركزي، في الدقيقة 90+1.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور نيكو باز ضد مانشستر يونايتد..