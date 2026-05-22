بين رغبة إنتر والبقاء في كومو أو العودة للريال .. فابريجاس يرد على زانيتي ويحسم مصير نيكو باز!

بعد موسمين من الأداء المتميز مع فريق كومو، بات نيكو باز، بلا شك، أحد أكثر المواهب إثارة للإعجاب، والمرغوبة في عالم كرة القدم بأسره. الأمر الذي يجعل مستقبله مجهولًا؛ في ظل امتلاك ريال مدريد حق "إعادة الشراء"، فيما ترددت أنباء عن اهتمام قوي من قِبل إنتر.

ولم يخفِ نائب رئيس نادي إنتر، خافيير زانيتي، في الأيام الأخيرة، خلال حديثه عبر محطة الإذاعة الأرجنتينية "DSPORTS Radio FM 103.1"، رغبته في رؤية نيكو باز يرتدي قميص النيراتزوري يومًا ما.

وقال زانيتي "أنا معجب به للغاية. إنه في طريقه ليصبح لاعبًا عظيمًا. حسب ما أعرف، سيعود إلى ريال مدريد، لكننا لا نتوقف أبدًا عن الأمل في رؤيته يومًا ما يرتدي قميص إنتر".

ومن جانبه، تحدث مدرب كومو، سيسك فابريجاس، أثناء تقديمه للمباراة الأخيرة في الدوري ضد كريمونسي، عن وضع النجم الأرجنتيني.