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هيثم محمد

نيكو باز ضد جنوى | "إرث ميسي" يحرر الأرجنتيني ويعيد ذاكرته التهديفية

فقرات ومقالات
نيكو باز
جنوى ضد كومو
جنوى
كومو
الدوري الإيطالي

مباراة كبيرة للاعب ريال مدريد السابق

نجح كومو في سحق مضيفه جنوى برباعية مقابل هدف مساء الجمعة لحساب الجولة الثالثة من السيري آ، لينفرد مؤقتًا بصدارة التهديف.

العديد من نجوم فريق سيسك فابريجاس تألقو في ملعب "ماراسي" مثل مويس كين الذي قدم تمريرة حاسمة في مباراته الأولى مع الفريق، وأساني دياو ومارتين باتورينا الثنائي الذي هز الشباك، ولكن سنخص الأرجنتيني الشاب نيكو باز بالحديث.


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  • فك النحس التهديفي

    لم ينجح النجم الأرجنتيني الشاب في هز الشباك في أول مباراتين لكومو هذا الموسم، كما لم يقدم أي تمريرة حاسمة، وهو الذي سجل 13 وصنع 8 الموسم الماضي، ما فتح بابًا للنقاش عن بداية متعثرة للاعب الوسط الشاب، خصوصًا بعد مشاركة في المونديال كان مهمشًا فيها ولم يحصل على دقائق لعب كبيرة مع الأرجنتين في مشوارها نحو النهائي.

    ولكن الصيام انقطع سريعًا بالدقيقة الأربعين ضد جنوى، تمريرة طولية مميزة من يان كوتو الوافد من بوروسيا دورتموند هذا الصيف، يستلمها باز خلف الدفاع ويسدد قوية لهز الشباك بالهدف الثالث لناديه.


    فابريجاس ترك نجمه في الملعب لثمانين دقيقة كان فيها نشطًا للغاية، إذ كان الأكثر تسديدًا بثلاث تسديدات، هدف وكرة ضربت العارضة وأخرى خطيرة، وتحركات مستمرة في خط الوسط لربط الخطوط، قبل أن يخرج مع حسم اللقاء بالرباعية، وبالنظر للقاء منتصف الأسبوع ضد لايبزيج الذي سيكون الأول للفريق الإيطالي بتاريخه في دوري أبطال أوروبا.



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  • إرث ميسي ينتظر؟

    مع إعلان ليونيل ميسي اعتزال اللعب مع الأرجنتين، بدأت التكهنات حول هوية من سيحمل الرقم عشرة في "الألبيسيليستي"، وخرجت ترشيحات بأن يكون باز هو خليفة الأسطورة في حمل الرقم صاحب الهيبة والتاريخ الطويل.

    الأرجنتين قررت إلغاء جولتها الآسيوية في التوقف الدولي المقبل عقب قرار ميسي، وستستبدلها بلقاءات ودية في الأرجنتين ينتظر أن يحصل باز فيها على فرصة كبيرة للعب مع منتخب بلاده عقب المشاركة المخيبة في المونديال.

    تألق باز في افتتاح الكالتشيو بالأداء، ثم بفك نحسه مع الشباك قبل الالتحاق بصفوف المنتخب سيحرره ذهنيًا قبل مباريات قد تكون ودية ولكن سيكون فيها تحت منظار جمهور ومتابعي بلاده، سواء حمل القميص عشرة أم لا، كونه أحد أبرز المواهب الشابة في البلاد، واسم يوضع في خانة "خلفاء" الأسطورة ميسي.



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