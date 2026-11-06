نيكو باز وريال مدريد: عودة تزعج جود بيلينجهام وتقضي على "الثنائي الكبير".. والاجتماع مع مايكل أوليسي ممكن!

المواهب الشابة في العالم أصبحت "عملة نادرة" في وقتنا الحالي؛ لذا.. عندما يبرز نجم صغير ويقدم مستويات مبهرة، نشاهد الأندية الكبيرة تتصارع عليه.

وبالتأكيد.. الأرجنتيني نيكو باز، نجم نادي كومو الإيطالي؛ هو أحد هذه المواهب الشابة النادرة في العالم، التي تقدم مستويات تسحر العيون وتخطف القلوب.

وما يقدمه باز "22 عامًا" مع كومو؛ جعل جمهور العملاق الإسباني ريال مدريد يندهش من الاستغناء عنه، وعدم الاستفادة منه باعتباره أحد ركائز مشروعه الرياضي الجديد.

لكن.. ما يطمئن جمهور ريال مدريد نسبيًا؛ هو أن النادي العاصمي يمكنه استعادة اللاعب من جديد، بل ويبدو أنه بدأ يتحرك من أجل ذلك.

وبالطبع؛ عودة نيكو باز إلى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم - إذا حدثت بالفعل -، سيكون لها ضحايا كثر للغاية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد أنباء رغبة ريال مدريد في إعادة باز من جديد..