نيكولو باريللا يلقي باللوم على ركلة جزاء ملفقة لصالح ليفربول في خروج إنتر المفاجئ من دوري أبطال أوروبا
كابوس إنتر النرويجي
لا يزال اللاعب الدولي الإيطالي مقتنعاً بأن إنتر لم يكن ينبغي أن يواجه بودو/جليمت في مباريات التصفيات في الدور الفاصل. لو كانت النتائج مختلفة في مرحلة الدوري، لكان فريق كريستيان تشيفو قد تجاوز هذه المرحلة تماماً. وأشار باريللا بشكل خاص إلى ركلة جزاء مثيرة للجدل تم منحها لليفربول في ديسمبر، والتي ساعدت دومينيك سوبوسلاي على تحقيق الفوز لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز وحرمت إنتر من نقطة حاسمة كانت ستجعله ينهي الدوري في المراكز الثمانية الأولى.
باريللا ينتقد التحكيم
في تصريحاته بعد الهزيمة أمام الفريق النرويجي، لم يخفِ باريللا إحباطه الشديد. وقال: "لقد حاولنا، لكنهم كانوا أفضل منا. من المثير للغضب أننا خرجنا من مرحلة المجموعات بفارق نقطة واحدة لأنهم احتسبوا ركلة جزاء ملفقة في الدقيقة 90 [ضد ليفربول]، وبذلك لم ننتهي في المراكز الثمانية الأولى. لولا ذلك، لكنا تجنبنا المباراتين الإضافيتين والرحلة إلى النرويج، لكن هذه هي دوري أبطال أوروبا الجديد".
تعلق الحادث المذكور بفلوريان فيرتز، الذي سقط تحت ضغط من أليساندرو باستوني. على الرغم من استمرار اللعب في البداية، إلا أن تدخل VAR دفع الحكم إلى شاشة الملعب، حيث منح ركلة جزاء. قوبل القرار بسخرية واسعة في ذلك الوقت، ويعتقد باريللا بوضوح أن التأثير المتتالي لتلك الصافرة الواحدة أدى مباشرة إلى خروج إنتر مبكرًا من المنافسة هذا الأسبوع.
مخيتاريان وكابيلو ينضمان إلى الكورس
باريللا ليس الوحيد المرتبط بالنادي الذي شعر بالاستياء من القرار الذي صب في صالح ليفربول بقيادة أرني سلوت. كان لاعب الوسط هنريك مخيتاريان في حيرة مماثلة من القرار عندما اتخذ، حيث قال: "لا أعرف كيف توصلوا إلى ركلة جزاء لم تكن موجودة أبدًا، لكن هذه هي كرة القدم. نحن غير سعداء. إذا منحت ركلة جزاء كهذه، فإن كل احتكاك في منطقة الجزاء سيكون ركلة جزاء". من الواضح أن الشعور بالظلم ظل يغلي داخل الفريق لمدة شهرين.
كما انضم المدرب الأسطوري فابيو كابيلو إلى الانتقادات الموجهة إلى عملية VAR خلال المباراة ضد الريدز. أشار تحليل اللقطات إلى أن فيرتز ربما سقط بعد احتكاك طفيف، مما أثار جدلاً حول الحد الأدنى لتدخل VAR. قال المدرب السابق لمنتخب إنجلترا فابيو كابيلو، مردداً إحباط مسؤولي إنتر: "لا أفهم لماذا كان على VAR التدخل بينما رأى الحكم كل شيء، وهو التمثيل الواضح بإلقاء نفسه على الأرض".
اعتراف تشيفو الصادق
بينما ركز لاعبوه على مظالم الماضي، كان كريستيان تشيفو، مدرب إنتر، أكثر تركيزًا على الإخفاقات التكتيكية في مباراة الليلة ضد بودو/جليمت. عانى النيرازوري من صعوبة في اختراق دفاع منافسه القوي وافتقر إلى القوة البدنية اللازمة لمواجهة خصمه. وقال تشيفو: "جربنا كل الطرق الممكنة ضد فريق منظم جيدًا في خط دفاع منخفض، مع عشرة لاعبين خلف الكرة. لم نتمكن من اختراق دفاعهم، ووجدوا منطقة راحة ذهنية".
تلقى العملاق الإيطالي في النهاية هدفين في الشوط الثاني مع تراجع مستويات طاقته، مما تركه في موقف صعب في الدقائق الأخيرة. "ليس لدي ما ألوم اللاعبين عليه - لقد بذلوا كل ما في وسعهم بالطاقة التي لديهم، على الرغم من أن المنافس كان لديه طاقة أكبر، خاصة في الشوط الثاني. بذلنا قصارى جهدنا في محاولة لفتح المباراة في الشوط الأول. في الشوط الثاني، تمكنوا من صنع فرص وتسجيل هدفين. هناك الكثير من خيبة الأمل لأننا حاولنا التقدم، لكن للأسف، كان لديهم طاقة أكبر. بودو فريق منظم جاء إلى هنا ليفعل ما عليه بعزم. يجب أن نهنئهم. إنهم يستحقون التقدم".
