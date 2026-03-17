Getty Images Sport
ترجمه
نيكولاس جاكسون يتعرف على مدة إيقافه عن الدوري الألماني بسبب تدخله العنيف في مباراة بايرن ميونيخ التي انتهت بالتعادل مع باير ليفركوزن
تشديد الإجراءات التأديبية بعد مراجعة تقنية الفيديو
تم البت في العقوبات التأديبية الناجمة عن المواجهة المحتدمة بين الفريقين المتصدرين للدوري الألماني بعد مراجعة أحداث المباراة. في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت في 14 مارس، انطلق جاكسون باندفاع متهور نحو مارتن تيرييه في دائرة الوسط. ورغم أن الحكم كريستيان دينجرت أشار في البداية بالبطاقة الصفراء، إلا أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) دفعته إلى مراجعة الشاشة الموجودة على جانب الملعب، والتي أظهرت بوضوح ضربة قوية على كاحل تيرييه. أدى البطاقة الحمراء التي تلت ذلك إلى خوض الضيوف أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين، وتفاقمت الحالة لاحقاً عندما حصل لويس دياز أيضاً على بطاقة حمراء بسبب مخالفة ثانية تستوجب الإنذار.
- AFP
القرار الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم
أصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم الآن قراره الرسمي بشأن الحادثة. وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد: "قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) إيقاف نيكولاس جاكسون، لاعب نادي بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، لمباراتين في الدوري، وذلك بناءً على التهم الموجهة إليه من لجنة الرقابة التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم بارتكاب مخالفة خطيرة. ويسري هذا الإيقاف أيضًا على جميع المباريات التنافسية الأخرى التي يخوضها ناديه حتى انتهاء فترة الإيقاف المكونة من مباراتين." وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) كذلك أن الحكم ملزم قانونًا، مما ينهي فعليًا أي آمال كان قد يعلقها بايرن ميونيخ على نجاح الاستئناف.
المشاكل التأديبية المتزايدة التي يواجهها بايرن
يواجه عمق تشكيلة بايرن ميونيخ حاليًا حدوده القصوى، حيث يشكل غياب جاكسون عن المباراتين المقبلتين تحديًا كبيرًا. وعلى الرغم من سيطرة البافاريين على الكرة بنسبة 70% أمام ليفركوزن، إلا أنهم عانوا من نقص في الفعالية التهديفية، وهي مشكلة لن تؤدي غياب المهاجم القسري إلا إلى تفاقمها. كما شاب المباراة إلغاء هدف لجوشوا كيميش وحصول جوناثان تاه على بطاقة صفراء ستؤدي إلى إيقافه. ومع تعرض دياز للإيقاف أيضًا بعد طرده في الدقائق الأخيرة، سيضطر كومباني إلى إدارة مباريات بايرن المحلية القليلة المقبلة بدون ثلاثة لاعبين أساسيين.
هاري كين مستعد لملء الفراغ
على الرغم من خسارة جاكسون، تلقى كومباني دفعة معنوية مع عودة المهاجم النجم كين تدريجياً إلى لياقته البدنية بعد غيابه مؤخراً عن الملاعب. ومن المتوقع الآن أن يقود قائد منتخب إنجلترا الهجوم مجدداً في كل من المسابقات المحلية والأوروبية، مع اقتراب موعد مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين بايرن ميونيخ وأتالانتا.
إعلان