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هيثم محمد

العودة للبيت تصنع الفارق .. نيكلاس فولكروج الرجل الذي أحرج كلوب وتفوق على هاري كين!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
نيكلاس فولكروج
ألمانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فيردر بريمن
الدوري الألماني

هداف البوندسليجا عاد لصفوف ألمانيا رغم خروجه من حسابات يورجن كلوب في بداية عهده مع المانشافت

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هامبورج

هامبورج

لا يتابع الكثيرون فيردر بريمين، منذ أيام دييجو ومنافسة بايرن على لقب البوندسليجا قبل ما يزيد عن عشرة أعوام أو أكثر وانطفيء نجم النادي الذي اشتهر بقمصانه الخضراء والبرتقالية.

الموسم الماضي حل بريمين في المركز الخامس عشر ونجا من الهبوط بصعوبة، ولكن، الموسم الحالي يعيش الفريق طفرة كبيرة باحتلاله المركز السادس بفارق ست نقاط فقط عن المتصدر بايرن ميونخ، والسر؟ صفقة مجانية بصيغة الإعارة أسفرت عن هداف الدوري!

عودة نيكلاس فولكروج لصفوف فيردر بريمين كانت أشبه بالقصص الخيالية، اللاعب الذي خرج من بيته حيث تألق وصنع اسمًا بحثًا عن الشهرة والمزيد من التألق، ليعود بخفي حنين ليستعيد بريقه من جديد في بريمين.

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    تجارب فاشلة

    في 2023، رحل فولكروج عن صفوف بريمين إلى بوروسيا دورتموند بعد سنوات من التألق قاد فيها الفريق للعودة إلى البوندسليجا وتُوج هدافًا للمسابقة وحصل على الاستدعاء الأول للمنتخب الألماني في عهد هانسي فليك قبل مونديال قطر، ولكن فولكروج شعر بأنه حانت لحظة الخروج من بيته ومنطقة الراحة بعد فترة استمرت من 2011 بالألوان الخضراء تخللتها بضعة إعارات فقط.

    تجربة فولكروج في دورتموند كانت جيدة وكان ضمن الفريق الذي بلغ نهائي دوري الأبطال 2024 وخسر من ريال مدريد، وبعد عام فقط أتى النداء من البريميرليج وأتم انتقاله إلى وست هام في صفقة قاربت قيمتها 35 مليون يورو، ومن هنا بدأ الانهيار.

    29 مباراة وفقط ثلاثة أهداف كانت محصلة المهاجم الألماني في إنجلترا في تجربة تأثرت بالإصابات وتراجع مستوى وست هام العام والمشاكل العدة التي قادت النادي للهبوط في نهاية المطاف، وحاول فولكروج الهروب، فرحل إلى ميلان مُعارًا في منتصف موسمه الثاني مع الفريق، ولكن دون جدوى، عشرين مباراة وهدف وحيد، ليعود لوست هام وبدا وكأنه على مشارف موسم جديد في الدرجة الثانية بعد تجربته في بريمين، ليعود الأخير بطوق النجاة ويستعير لاعبه السابق في الأمتار الأخيرة من سوق الانتقالات، صفقة تحولت لتكون من الأنجح في ميركاتو الصيف بأكمله!

  • أفضل من هاري كين!

    تسعة مباريات بتسعة أهداف في البوندسليجا، وثلاثة أهداف أخرى في مباراتين بكأس ألمانيا، تلك حصيلة "المعار" فولكروج حتى الآن في بريمين!

    أرقام فولكروج تتفوق على الجميع، وبما فيهم صاحب الكرة الذهبية هاري كين الذي سجل فقط أربعة أهداف حتى الآن في البوندسليجا، ولكن حتى على صعيد الإحصائيات، إذ يتفوق مهاجم بريمين من حيث الالتحامات الهوائية والمسافات المقطوعة والإسهامات الدفاعية على النجم الإنجليزي، في إشارة إلى تطوره إلى لاعب شامل من مجرد مهاجم صندوق كلاسيكي، تحول يشبه كثيرًا ما مر به كين نفسه في السنوات الأخيرة في بايرن ميونخ، ويعيشها أيضًا فولكروج في سن الثالثة والثلاثين مع عودته إلى بريمين.

  • اعتذار كلوب!

    "فولكروج في الثالثة والثلاثين وهذا ليس ذنبي!"، كان ذلك التصريح المثير للجدل تفسير يورجن كلوب لغياب فولكروج عن قائمة ألمانيا في التوقف الدولي الأخير، ولكن كلوب تدارك الأمر واستدعى مهاجم بريمين بل واعتذر له علنًا بتواجده في قائمة الفريق لتجمع نوفمبر الجاري: "لو أقيمت أمم أوروبا غدًا فولكروج سيكون معنا، من هذا المنظور، اختياره أمر سهل للغاية".

    عودة فولكروج لألمانيا ستعيد الحديث عن سجله المثير للإعجاب مع المانشافت رغم قلة مشاركاته، الجميع يتذكر دوره في قطر والخروج المخيب المبكر رغم أهدافه، ثم دوره كبديل فعال لكاي هافيرتس في مشوار ألمانيا على أرضها في اليورو الأخيرة، ولكن الكثيرون لا يدركون أن المهاجم المخضرم يملك 24 مباراة سجل فقها 14 هدفًا، بمعدل نصف هدف في المباراة، معدل لا يملكه الكثيرون من نجوم العالم مع بلادهم!

    "بيلد" قالت إن رغم استدعاء فولكروج وتألقه ولكن هو رقم ثلاثة في خيارات كلوب لقيادة منتخب ألمانيا خلف هافيرتس ومهاجم فرانكفورت إبن طالب، ولكن الأكيد أن العودة لبريمين كان لها مفعول السحر على لاعب وست هام ودورتموند السابق، وكما وصف كلوب الأمر "لم يكن قادرًا على ترك بصمته في كل محطاته وصنع الفارق، ولكن في بريمين، يفعل ذلك لأنه يشعر أنه في منزله، وهذا ما نريده في المنتخب".

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المباريات التالية
صربيا

صربيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

13 نوفمبر 2026

ألمانيا

ألمانيا

بريمن

بريمن

الدوري الألماني

22 نوفمبر 2026

هامبورج

هامبورج