نيفيل يطلب السماح.. أسطورة مانشستر يونايتد يعتذر عن تغطية مباريات مانشستر سيتي بسبب قضاياهم!

بعد مشاهدة مانشستر سيتي يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة على ليفربول ، أدلى نيفيل باعتراف مثير للدهشة على قناة سكاي سبورتس. وكشف المحلل أن الوضع القانوني المحيط بسيتي أثّر بشكل كبير على تجربته في التحليل التلفزيوني. وقد تقدّم سيتي بطعن بعد أن أدانته لجنة مستقلة في 114 تهمة.

وتحدث نيفيل بصراحة عن دوره قائلًا: "كنا نُسجّل البودكاست للتو وقلت إنه إذا كان بإمكانكم إعفائي من مباريات مانشستر سيتي في المستقبل خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى يتم الاستماع إلى الأحكام، فسأكون في غاية السعادة".