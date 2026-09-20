شنّ البرتغالي جوزيه مورينيو ونادي ريال مدريد هجومًا لاذعًا ومزدوجًا على مستوى التحكيم في الدوري الإسباني، عقب الهزيمة المشتعلة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في ليلة شهدت اتهامات صريحة بغياب العدالة، وانتقادات قاسية لقرارات حكام المباراة التي وصفت بالكارثية وازدواجية المعايير.
مورينيو يستدعي "شبح نيجريرا".. وبيان ناري من ريال مدريد ضد التحكيم في ديربي أتلتيكو!
مورينيو يهاجم لجنة الحكام
لم يتردد مورينيو في توجيه سهام نقده نحو طاقم التحكيم، مشككًا في نزاهة المنافسة واختيارات لجنة الحكام لإدارة ديربي الميتروبوليتانو. وقال المدرب البرتغالي: "الحكم لم يكن يمتلك الخبرة لإدارة ديربي. يبلغ من العمر 41 عامًا. وهو حكم متواضع لم يدر سوى مباريات صغيرة. تهانينا للجنة الحكام على هذا التعيين. لكن السيد تروخيو لديه تاريخ مع ريال مدريد. في الكأس، وفي جيرونا، وأوساسونا. إنه حكم فيديو يمتلك تاريخًا حافلًا معنا". وأضاف: "إذا سمحوا لنا بالتنافس على قدم المساواة، فسنفعل ذلك. لا أريد أن أقول إن الأمر كان مدبرًا؛ أريد أن أصدق أنهم مخطئون. وأن اللجنة أخطأت في إسناد المهمة لحكم يبلغ من العمر 41 عامًا، ولآخر يمتلك تاريخًا ضد ريال مدريد".
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استدعاء شبح نيجريرا: هل لا يزال متواجدًا؟
وواصل "السبيشال وان" هجومه اللاذع، ملمحًا إلى استمرار تأثير الفساد التحكيمي، حيث تساءل عن فضيحة "نيجريرا" الشهيرة. وأضاف مورينيو: "تحدث أشياء في هذا الملعب ليست طبيعية. الهدف الملغى لأوساسونا كان مزحة، وما حدث في سان سيباستيان.. الدوري الإسباني لم يتغير عما كان عليه عندما غادرته. سنواصل القتال. لقد غادر فتياني وهم يشعرون بالحزن. نيجريرا ليس هنا، أليس كذلك؟ أم أنه لا يزال متواجدًا؟".
بيان ناري من ريال مدريد
وتزامنًا مع غضب مدربه، نشر الحساب الرسمي لريال مدريد على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "تحكيم كارثي يحسم الديربي"، قبل أن يصدر النادي بياناً رسمياً قال فيه: "خسر ريال مدريد ديربي على ملعب متروبوليتانو، شابه قرارات تحكيمية كارثية من أورتيز أرياس، الذي لم يطرد كوتي روميرو في الشوط الأول لدهسه على ركبة بيلينجهام، رغم مراجعة اللقطة على شاشة تقنية الفيديو، ولا كانج-إن لي لدهسه على كاحل فالفيردي الأيسر.. كان القراران حاسمين، وحُسمت المباراة في نهاية المطاف في الشوط الثاني لصالح أتلتيكو مدريد".
وأوضح النادي: "في الدقيقة 35، وخلال كرة مشتركة، وصل بيلينجهام إلى الكرة قبل كوتي روميرو، فقام مدافع أتلتيكو بعرقلته بقدمه اليسرى. أشهر أورتيز أرياس في البداية بطاقة صفراء للاعبنا، لكن تروخيو سواريز استدعاه لمراجعة اللقطة.. وبعد مشاهدتها، ألغى البطاقة التي كانت على بيلينجهام، وأشهر البطاقة الصفراء لمدافع أتلتيكو بدلًا من طرده".
وتابع البيان: "بعد تسع دقائق، ارتكب الحكم خطأً فادحًا ثانيًا، حيث لم يُعاقب كانج-إن لي على تدخله على فالفيردي، بعدما عرقل كاحله الأيسر بقدمه. كان أورتيز أرياس يتابع اللعب عن كثب، لكنه لم يُشهر البطاقة الحمراء، أو حتى البطاقة الصفراء، للاعب أتلتيكو، وفي هذه الحالة، لم يُنبهه تروخيو سواريز".
واختتم البيان بالإشارة لواقعة الطرد: "في الدقيقة 50، احتسب الحكم أورتيز أرياس ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه هويسن ضد جوليانو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب ريال مدريد. بعد تنبيه من تروخيو سواريز، راجع الحكم اللقطة على شاشة تقنية الفيديو، وقرر هذه المرة طرد هويسن".
- AFP
قناة النادي تتهم الحكم بمحاباة برشلونة
من جانبها، صعدت قناة ريال مدريد الرسمية من لغة الهجوم، حيث صرحت: "لا نعرف ما الذي كان سيحدث لو بقي أتلتيكو بتسعة لاعبين"، مضيفة: "بالتأكيد هناك العديد من مشجعي ريال مدريد الذين يريدون ترك هذه المسابقة، الأمر يتعلق بمغادرة الدوري الإسباني".
واتهمت القناة الحكم بازدواجية المعايير، قائلة: "في السابق حاولوا التمويه والآن لا، أورتيز أرياس كان يتصرف كصديق مقرب مع لاعبي برشلونة قبل أسابيع، والآن يحدث هذا. إنهم لا يهتمون بأن الدوري الإسباني مليء بالمشاكل، وطفح الكيل بما حدث هذا الموسم، وينقص فقط السماح لمنافسي ريال مدريد بمواجهته بسلاح". وتابعت: "عندما تدخل كانج-إن لي على فيديريكو فالفيردي الذي وقف واحتج، خاطب الحكم فالفيردي بطريقة مغرورة. هناك معيار آخر مع ريال، إنهم لا يسمحون له بالمنافسة". واختتمت القناة تغطيتها متجاهلة التحليل الفني بالقول: "لا يوجد أي جدوى من إجراء نقاش حول كرة القدم".
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