Getty Images Sport
ترجمه
نوني مادويكي يقول إن "غريزته" كانت وراء حصول أرسنال على ركلة جزاء، بينما يعترف البديل بأن مزاج فريق المدفعجية "ليس رائعًا" بعد تعادلهم مع باير ليفركوزن
تأثير غريزي في مباراة الذهاب
أثبت مادويكي أنه اللاعب الذي غير مجرى المباراة خلال تعادل فريقه 1-1 مع باير ليفركوزن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بعد دخوله الملعب في النصف ساعة الأخيرة من المباراة في بايرنارينا، أضفى اللاعب الدولي الإنجليزي السرعة التي كان فريق ميكيل أرتيتا في أمس الحاجة إليها بعد أن تأخر في النتيجة في بداية الشوط الثاني. في الدقائق الأخيرة من المباراة، دخل مادويكي منطقة جزاء ليفركوزن بالكرة، لكنه تعرض لعرقلة من مالك تيلمان، على الرغم من احتجاج الفريق المضيف على القرار.
وفي حديثه لموقعأرسنال الرسمي بعد المباراة، أشار مادويكي إلى ميوله الطبيعية باعتبارها القوة الدافعة وراء تلك اللحظة. وقال الجناح نوني: "أعتقد دائمًا أنني أستطيع أن أؤثر في المباراة، سواء بدأت المباراة أو كنت على مقاعد البدلاء". "أخبرني حدسي أن أدخل منطقة الجزاء عندما التقطت الكرة، لذا فعلت ذلك".
- AFP
رد فعل غرفة الملابس على التعادل
في حين أن التعادل خارج أرضه في أوروبا غالبًا ما يُنظر إليه على أنه نتيجة إيجابية، إلا أن المعايير العالية داخل معسكر أرسنال جعلت المشاعر مختلطة بعض الشيء عند صافرة النهاية. قدم مادويكي تقييمًا صادقًا للأجواء السائدة بين زملائه في الفريق وهم يستعدون للعودة إلى شمال لندن مع كل شيء لا يزال ممكنًا.
يعتقد المهاجم أن سجل الفريق في ملعب الإمارات سيمنحه الأفضلية في مباراة الإياب. "المزاج في غرفة الملابس ليس رائعًا، لكنه ليس سيئًا"، أوضح. "أعتقد أن كل شيء سيتحدد في لندن، في ملعبنا حيث نحن جيدون جدًا. نعم، كل شيء سيتحدد، والجميع بخير".
مديح لهافرتز وعمق التشكيلة
الركلة الجزائية التي حصل عليها مادويكي سددها كاي هافرتز بهدوء، الذي عاد ليطارد ناديه السابق في ألمانيا. سارع الجناح الشاب إلى الإشادة باللاعب الدولي الألماني لموثوقيته من على بعد 12 ياردة، وسلط الضوء على العمق المذهل الذي يتمتع به فريق أرسنال هذا الموسم في سعيه لتحقيق المجد القاري.
وجود العديد من اللاعبين القادرين على التأثير في المباريات رفيعة المستوى يعد ميزة كبيرة لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أشار مادويكي. وقال: "كاي لاعب من الطراز الرفيع. من الواضح أن الجميع يعرفون قدراته، والجميع يعرفون القوة الكبيرة التي نمتلكها في هذا الفريق، لذا سواء بدأت المباراة أو أنهيتها، هناك دائمًا مجال لترك بصمة. لا أستطيع الانتظار، أعلم أن الأجواء ستكون رائعة. سنحتاج إليهم ونحن واثقون من أننا سننجز المهمة".
- Getty Images Sport
مباريات حاسمة تنتظر أرسنال على أرضه
مع تعادل النتيجة الأوروبية 1-1، تتجه الأنظار إلى أسبوع حاسم في ملعب الإمارات. قبل استضافة مباراة الإياب الحاسمة ضد باير ليفركوزن يوم الثلاثاء المقبل، يجب على أرسنال خوض مباراة محلية ضد إيفرتون يوم السبت. يسيطر الغانرز حاليًا على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدرون جدول الترتيب بفارق سبع نقاط.
إعلان