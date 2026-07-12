"كابل الكاميرا كان أفضل منك!" .. زلاتان إبراهيموفيتش ينتقد بشدة أداء لاعب إنجلترا أمام النرويج

حجزت إنجلترا مقعدها في الدور نصف النهائي بفضل ثنائية من جود بيلينجهام، لكن أداء مادويكي كان مخيباً للآمال في نظر إبراهيموفيتش.

فقد شارك لاعب تشيلسي السابق أساسياً في الجناح الأيمن في غياب بوكايو ساكا الذي كان يعاني من إصابة، لكنه فشل في اغتنام فرصته في ميامي، مما أدى إلى تقييم قاسٍ من المهاجم السابق لميلان.

وفي حديثه خلال تغطية قناة «فوكس سبورتس» لمباراة الأدوار الإقصائية، لم يتردد إبراهيموفيتش في التعبير بصراحة عن رأيه بشأن أداء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وأشار إبراهيموفيتش قائلاً: «استراحة الشرب غيرت ديناميكية المباراة قليلاً لأن جود بيلينجهام كان اللاعب الأكثر نشاطاً في صفوف إنجلترا. لكنني أعتقد أنهم يلعبون بلاعب أقل في وجود مادويكي بالملعب، ولا بد لي من القول إنه في كل مرة يحصل فيها على الكرة يتخذ القرار الخاطئ، ويبدو وكأنه يمشي على أرض الملعب».



