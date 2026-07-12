وادعى النجم السويدي أن «الأسود الثلاثة» كانوا يلعبون فعلياً بعشرة لاعبين قبل أن يقوم توماس توخيل باستبدال جناح آرسنال في نهاية الشوط الأول.
"كابل الكاميرا كان أفضل منك!" .. زلاتان إبراهيموفيتش ينتقد بشدة أداء لاعب إنجلترا أمام النرويج
إبراهيموفيتش ينتقد مادويكي لـ«المشي»
حجزت إنجلترا مقعدها في الدور نصف النهائي بفضل ثنائية من جود بيلينجهام، لكن أداء مادويكي كان مخيباً للآمال في نظر إبراهيموفيتش.
فقد شارك لاعب تشيلسي السابق أساسياً في الجناح الأيمن في غياب بوكايو ساكا الذي كان يعاني من إصابة، لكنه فشل في اغتنام فرصته في ميامي، مما أدى إلى تقييم قاسٍ من المهاجم السابق لميلان.
وفي حديثه خلال تغطية قناة «فوكس سبورتس» لمباراة الأدوار الإقصائية، لم يتردد إبراهيموفيتش في التعبير بصراحة عن رأيه بشأن أداء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
وأشار إبراهيموفيتش قائلاً: «استراحة الشرب غيرت ديناميكية المباراة قليلاً لأن جود بيلينجهام كان اللاعب الأكثر نشاطاً في صفوف إنجلترا. لكنني أعتقد أنهم يلعبون بلاعب أقل في وجود مادويكي بالملعب، ولا بد لي من القول إنه في كل مرة يحصل فيها على الكرة يتخذ القرار الخاطئ، ويبدو وكأنه يمشي على أرض الملعب».
- AFP
مقارنة كابلات الكاميرات
وقد اكتست المباراة بالجدل عندما بدا أن الكرة اصطدمت بكابل كاميرا «سبايدركام» قبل لحظات من هدف التعادل الذي سجله بيلينجهام.
وبينما احتجت النرويج على هذا التدخل، استغل إبراهيموفيتش هذا الحادث الغريب ليزيد من سخرية أدائه المخيب للآمال.
وقال إبراهيموفيتش مازحاً: «حتى استراحة الشرب لم تساعده. لقد لعب لكنه لم يبدأ كل المباريات، وهم [إنجلترا] بدأوا المباراة بلاعب أقل. لكن إذا كانت الكرة قد لامست الكابل، فإن أداء الكابل كان أفضل من أداء مادويكي، هذا مؤكد».
توخيل يتخذ إجراءات في فترة الاستراحة
كان إبراهيموفيتش مقتنعاً تماماً بضعف تأثير مادويكي لدرجة أنه طالب باستبداله فوراً بينما كان الفريقان لا يزالان في النفق.
وقال إبراهيموفيتش خلال الاستراحة: «لو كنت مكان توخيل، لبدّلتُه لأنه لم يفعل شيئاً خلال الشوط الأول».
وجاءت نصيحته التكتيكية متوافقة مع الواقع على أرض الملعب، حيث اختار توماس توخيل استبدال الجناح بساكا قبل بدء الشوط الثاني.
وبدا أن مدرب منتخب إنجلترا يشاطره الإحباط بشأن مستويات الأداء العامة، على الرغم من الفوز في النهاية.
وفي حين أن بطولات بيلينجهام حجزت موعدًا مع الأرجنتين، فإن الصعوبة في دمج بديل ساكا بشكل فعال لا تزال تشكل صداعًا للمدرب الألماني مع اقتراب «الأسود الثلاثة» من النهائي.
- AFP
فيفا ينفي مزاعم التدخل
على الرغم من استفزازات الأسطورة السويدية، كان البيان الرسمي بشأن حادثة كابل الكاميرا قاطعاً. وفي حين شعر النرويجيون بالظلم من قرار الحكم، أيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرار اعتماد الهدف، مستشهداً بأجهزة الاستشعار المتطورة المدمجة في كرة المباراة والتي تتعقب كل حركة وتأثير.
وأصدرت إدارة الإعلام في الفيفا بياناً أوضحت فيه الموقف قائلةً: «قبل هدف إنجلترا في الدقيقة 45+2 ضد النرويج، لم يُظهر المستشعر الموجود في الكرة المتصلة أي ارتفاع في نبض الكرة أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد دليل على أن الكرة لامست السلك العلوي وأثرت على مسارها».
ورغم أن التكنولوجيا برأت الكابل من التهمة، لم يستطع شيء أن يبرئ مادويكي من انتقاد إبراهيموفيتش اللاذع لكابوسه في ميامي.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا