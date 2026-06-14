نونيز في ليفربول من جديد؟ تغريدة غريبة من النادي تشعل تكهنات الجمهور!

أفادت التقارير أن داروين نونيز سيصبح لاعبًا حرًا بعد إنهاء عقده بالتراضي مع نادي الهلال. وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد انتقل إلى الدوري السعودي العام الماضي فقط، لكن وصول كريم بنزيما أدى فعليًا إلى استبعاده من قائمة الفريق المسجلة. والآن، يُقال إن ليفربول تلقى عرضًا لإعادة المهاجم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز دون دفع أي رسوم انتقال، وأن نونيز نفسه يرغب بالعودة لصفوف الريدز من جديد بحسب "موندو".

مع قيام الريدز حالياً بتقييم خياراتهم الهجومية في أعقاب إصابة هوجو إكيتيكي طويلة الأمد، قد تكون فرصة التعاقد مع لاعب دولي متمرس مجاناً مغرية للغاية بحيث لا يمكن للإدارة تجاهلها.

علاوة على ذلك، يُنظر إلى القدرات البدنية لنونيز وضغطه عالي الكثافة على أنهما ملاءمة تكتيكية مثالية للأسلوب الهجومي الذي ينفذه المدرب الجديد أندوني إيراولا. خلال فترة لعبه السابقة مع ليفربول، سجل نونيز 40 هدفاً فقط وصنع 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة، لكن معدل أدائه لا يزال مفضلاً لدى جزء من مشجعي كوب.