وفقًا للصحفي فلوريان بليتنبرغ في سكاي سبورتسيستعدّ نوتنغهام فورست لاحتمال رحيل بارز، إذ يجذب أندرسون اهتمامًا جادًا من فرق تتصدر جدول الترتيب. ويبدو أن إدارة ملعب سيتي غراوند تعتقد أن لاعب الوسط مُقدَّر له الانضمام إلى أحد ناديي مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي إذا رحل خلال نافذة الانتقالات المقبلة. ومع ذلك، فإن النادي في شرق ميدلاندز غير مستعد للتفريط في نجمه بثمن بخس، ويُقال إنه مستعد للتمسك بمطالبه للحصول على مبلغ يتراوح بين 100 و120 مليون جنيه إسترليني.

وكان أندرسون مفاجأة هذا الموسم، إذ رسّخ نفسه كعنصر محوري لا غنى عنه في صفوف فورست الذي يعاني. ومع 41 مشاركة في جميع المسابقات، سجّل خلالها هدفين وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة، فقد لفتت ثبات مستواه بطبيعة الحال أنظار نخبة الدوري التي تسعى لتعزيز خياراتها في خط الوسط.