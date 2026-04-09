نوتنغهام فورست «يتوقع» أن ينضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، لكنه سيطالب برسوم انتقال تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني
حددت فورست سعراً ضخماً لنجمه
وفقًا للصحفي فلوريان بليتنبرغ في سكاي سبورتسيستعدّ نوتنغهام فورست لاحتمال رحيل بارز، إذ يجذب أندرسون اهتمامًا جادًا من فرق تتصدر جدول الترتيب. ويبدو أن إدارة ملعب سيتي غراوند تعتقد أن لاعب الوسط مُقدَّر له الانضمام إلى أحد ناديي مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي إذا رحل خلال نافذة الانتقالات المقبلة. ومع ذلك، فإن النادي في شرق ميدلاندز غير مستعد للتفريط في نجمه بثمن بخس، ويُقال إنه مستعد للتمسك بمطالبه للحصول على مبلغ يتراوح بين 100 و120 مليون جنيه إسترليني.
وكان أندرسون مفاجأة هذا الموسم، إذ رسّخ نفسه كعنصر محوري لا غنى عنه في صفوف فورست الذي يعاني. ومع 41 مشاركة في جميع المسابقات، سجّل خلالها هدفين وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة، فقد لفتت ثبات مستواه بطبيعة الحال أنظار نخبة الدوري التي تسعى لتعزيز خياراتها في خط الوسط.
مانشستر سيتي يتصدر السباق
في الوقت الذي يتنافس فيه ناديا مانشستر كلاهما على الصفقة، يعتقد سيتي أنه انتقل إلى موقع الصدارة لحسم توقيع الدولي الإنجليزي. وقد حدّد فريق بيب غوارديولا خريج أكاديمية نيوكاسل السابق كإضافة ذات أولوية لخط وسطه. وتشير التقارير إلى أن أندرسون أوضح بالفعل أن ملعب الاتحاد سيكون وجهته المفضلة إذا غادر سيتي غراوند.
وأصبحت الحاجة إلى تعزيزات لدى سيتي أكثر إلحاحاً بعد تأكيد أن القائد الأسطوري برناردو سيلفا سيصبح لاعباً حراً عند انتهاء عقده في يونيو. وقد أشاد المدرب المساعد بيب ليندرز بالفعل بالموهبة الفريدة للنجم البرتغالي الراحل، معترفاً بأن تعويض تأثيره سيكون تحدياً كبيراً لقسم الكشافة.
يونايتد يتلقى ضربة في إعادة بناء خط الوسط
يُعدّ خبر تصاعد اهتمام سيتي ضربةً كبيرة لمانشستر يونايتد، الذي كان قد حدّد اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بوصفه هدفه المثالي في خط الوسط لقيادة حملة استقطابات جديدة. وتحت قيادة مايكل كاريك، يتوق «الشياطين الحمر» إلى دماء جديدة في وسط الملعب، لا سيما مع ترقّب رحيل لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كاسيميرو عن أولد ترافورد في نهاية الموسم الحالي. ويحرص يونايتد على تجنّب ملاحم الانتقالات الطويلة التي أفسدت فتراته الأخيرة، وكان يريد إتمام الصفقات مبكراً. غير أن خسارة هدفٍ رئيسي لصالح الغريم المحلي ستُمثّل بداية محبطة لخططه الصيفية.
سباق مع ساعة كأس العالم
يدرك الناديان أن توقيت إتمام الصفقة بالغ الأهمية، إذ يخشيان أن يرتفع سعره أكثر إذا قدّم مستويات جيدة في كأس العالم المقبلة. ومن المتوقع أن يكون أندرسون جزءًا أساسيًا من تشكيلة إنجلترا بقيادة توماس توخيل في أميركا الشمالية، وأن ظهورًا قويًا على الساحة العالمية لن يؤدي إلا إلى زيادة المنافسة على ضمه ومنح نوتنغهام فورست مزيدًا من النفوذ في المفاوضات. ومع فتح نافذة الانتقالات في 15 يونيو، أي قبل أيام فقط من المباراة الافتتاحية لإنجلترا أمام كرواتيا، ينطلق السباق لإتمام الصفقة. ويجد فورست نفسه في موقف قوي مع بقاء اللاعب مرتبطًا بعقد حتى عام 2029، لكن إغراء مانشستر قد يكون أقوى من أن يُقاوَم بالنسبة لأحد ألمع النجوم الصاعدين في الدوري.