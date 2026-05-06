Al Hilal v Damac: Saudi Pro League
"بدأت أشك في أسعار استقدام الحكام الأجانب" .. تصريح مفاجئ يضاعف الجدل بعد "قنبلة" رئيس الهلال!

"يريدون دفع الأندية لاختيار الحكم السعودي"

سيطرت حالة من الجدل على الاستوديو التحليلي لبرنامج "أكشن مع وليد" عند مناقشة تصريح الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، الأخير والذي عبر خلاله عن استياءه من اختيارات الاتحاد السعودي لكرة القدم للحكام الأجانب الذين يتم استقدامهم لإدارة مباريات الفريق المحلية في الآونة الأخيرة.

وكان الهلال قد نجح في التغلب على الخليج أمس الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة أدارها الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس، إلا أن رئيس الهلال لم يكن راضيًا عن أداء الحكم، موجهًا انتقادات لاذعة للجنة الحكام.

وكانت جماهير الأهلي قد انتقدت حكم اللقاء، بعدما عاد إلى تقنية الفيديو وألغى هدفين للهلال سجلهما سيرجي سافيتش وكريم بنزيما في الشوط الثاني، وذلك بعد أن رفض مطالب لاعبي الزعيم باحتساب ركلة جزاء على جوشوا كينج لاعب الخليج بداعي لمسة يد.

  • ماذا قال رئيس الهلال؟

    بعد الانتصار على الخليج وتقليص الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين فقط، تحدث رئيس الهلال قائلًا: "نحن سعداء جدا بهذه النقاط الثلاث، وسعادتنا أكبر ستكون يوم الجمعة بعد إعلان رعاية سمو خادم الحرمين الشريفين لمباراة نهائي الكأس (ضد الخلود)".

    وأضاف: "أشكر جدا جمهور نادي الهلال على تفاعله بشكل عام، وأشكر بشكل خاص من حضر لدعم الفريق في الملعب (أمام الخليج). نحن نقدر انتقاداتهم ونقدر عتبهم أحيانا. لكن أطلب منهم تأجيل هذه الانتقادات لما بعد الموسم".

    وتابع الأمير نواف: "نحن في نهاية الموسم ولدينا مباريات حساسة، لذلك هذه الفترة هي فترة دعم للفريق، مضيفًا: "الهلال دفع ملايين الريالات لاستقدام حكام أجانب، لم يكونوا على المستوى المأمول وليسوا من حكام النخبة، وكان عذرهم لما تكلمنا معهم أن الاتحاد الأوروبي لا يتعاون معنا لإرسال حكام من النخبة".

    وأردف: "لكن بعض الدول المجاورة استطاعت جلب حوالي 8 أو 9 حكام من النخبة في الفترة القريبة الأخيرة، لذلك لا أدري لماذا ندفع هذه المبالغ الطائلة. أحد الحكام الذين أداروا مباريات للهلال مؤخرا هو حكم فئات سنية في بلاده".

    وختم رئيس الهلال: "نقدر اتحاد الكرة لكن يتطلب الأمر منهم مجهودا أكبر لجلب حكام على مستوى هذا الدوري الذي أصبح من أهم الدوريات الآن، لخدمة المشروع الرياضي لابد من استقدام حكام من النخبة لإدارة مبارياته".

  • الشيخ يتفق ويختلف!

    في تعليقه على تصريحات الأمير نواف بن سعد، قال الإعلامي السعودي محمد الشيخ خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC أكشن": "أتوافق مع رئيس الهلال في رأيه بأننا مر علينا حكام أقل من إمكانيات الدوري السعودي، خصوصًا في المباريات الكبيرة، وحكم مباراة اليوم كان جيدًا جدًا، لكن بالنسبة للأرقام بدأت أشك كثيرًا في أن تكلفة استقدام الحكام تصل إلى 300 أو 400 ألف ريال، لأن الأرقام الطبيعية لا يمكن أن تتجاوز 50 ألف دولار".

    وأضاف: "أتصور أن لجنة الحكام ترفع الأسعار حتى تجبر الأندية على عدم الاستعانة بأطقم أجنبية، وزيادة الاعتماد على الحكم السعودي كدليل على نجاحهم. الأندية السعودية لديها قدرة مالية وتستطيع استقدام حكام إذا كانت الأسعار معلومة، ولذلك بدأت أشك أن الأسعار المعلنة مضاعفة".

    وأوضح: "أختلف مع رئيس الهلال أن هناك حكامًا مميزين مروا علينا كثيرًا منهم حكم مباراة اليوم، الذي قدم مباراة مثالية".



  • توقيت مثالي للتعليق

    أما الناقد الرياضي هاني الداود، فقد أشاد بذكاء رئيس الهلال في اختيار توقيت التعليق، قائلًا: "الأمير نواف بن سعد لديه خبرة كبيرة في الإدارة الرياضية، وبالتأكيد اختار الوقت الحالي للتصريح مدروس بدقة وليس عشوائيًا، حيث جاء في المنعطف الأخيرة من الموسم للتحدث عن الحكام وأخطائهم، وخصوصًا مع اقتراب موعد مباراة الديربي بين الهلال والنصر".

    وتابع: "أعتقد أن الهلال لم يخسر نقطة واحدة في دوري روشن هذا الموسم، بسبب قرار تحكيمي، بالعكس فقد استفاد من بعض القرارات التحكيمية وحصل على نقاط من ورائها".

    وأردف الداود: "المشكلة أن لجنة الحكام في بعض الأحيان تختار حكامًا بمستوى أقل من الحكم السعودي، وكأنهم يريدون أن يدفعون الأندية دفعًا لاختيار ابن البلد (الحكم المحلي)".

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

