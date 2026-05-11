ناقض نفسه بشأن نواف العقيدي .. جورج جيسوس قبل الديربي الحاسم: خائف من لاعبي النصر والهلال لن يكرر ما فعله الشباب معنا

خلال المؤتمر الصحفي للديربي، قال جيسوس: "مباراة الغد خاصة، لأن فوز النصر يعني تتويج باللقب، أما الهلال ففوز يتيح له فرصة التتويج. لقد مررت بتجارب كثيرة خلال مسيرتي، ولدي شعور إيجابي قبل هذا الديربي كما هي العادة، ولاعبو النصر كذلك مشاعرهم إيجابية، فهم قادرون على التحكم بمشاعرهم، ولن نلعب سوى للفوز فقط".

وواصل: "أنا أكثر من يعرف الهلال، أنا من بنى هذا الفريق، لذا جاهز لنقاط الضعف والقوة به، وإن كان هناك أمور تحدث في الملعب لا نستطيع التحكم بها سواء أنا أو مدرب الهلال (سيموني إنزاجي) مثل تصرفات اللاعبين".

البرتغالي المخضرم أضاف: "لا أخشى شيئًا أمام الهلال، ما أخاف منه هو أداء لاعبي النصر. احترم الهلال وجميع الفرق والمسؤولية كبيرة علينا، لأننا أصبحنا متصدرين، ومصيرنا في الدوري بأيدينا، هذا هو الفارق بيننا وبين الهلال، حيث كان النصر في هذا التوقيت من كل موسم خارج المنافسة".

بشأن الاحتكاكات بين اللاعبين ومحاولات الاستفزاز كما حدث في الديربي الأخير أمام الشباب، علق البرتغالي: "غدًا نواجه منافسنا المباشر، من يستفز الآخر عليه تحمل مسؤولية ما سيحدث. لاعبو الشباب قاموا باستفزازنا لأنهم ليس لديهم ما يخسروه، على عكس الهلال الذي يحتاج للتركيز أمامنا من أجل تحقيق الفوز".