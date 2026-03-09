رفض حضور "تميمة" نجله فوصفه بـ"الطفل المتقاعس" .. قصة خلاف نواف العقيدي مع أحد الإعلاميين ورفض إدارة النصر حمايته: هذا شأنك الشخصي!

مر نواف العقيدي الموسم الجاري 2025-2026 بمراحل صعود وهبوط، إذ تألق في قيادة المنتخب السعودي للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026، وكذلك مع النصر في البداية، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ مؤخرًا.

ارتكب صاحب الـ25 عامًا عدة أخطاء، كلفت النصر الهزيمة أمام القادسية (1-2) والهلال (1-3)، ضمن الجولتين 14 و15 – على الترتيب – من دوري روشن السعودي، ومن حينها استبعد من المشاركة في مختلف البطولات، باستثناء لقاء وحيد في دوري أبطال آسيا 2.

وقرر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للعالمي، تجميد الحارس السعودي على مقاعد البدلاء منذ منتصف يناير 2026 تقريبًا، مع الاعتماد بشكل أساسي على البرازيلي بينتو.

وبالتزامن مع هذا التراجع، تعرض نواف العقيدي لحملة هجومية إعلامية، ترأسها وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، إذ وجه انتقادات لاذعة للحارس، ما دفع وكيله للتحرك رسميًا لمقاضاته.