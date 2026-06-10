"أنا مسؤول لوجيستي" .. نواف العقيدي يهرب من الإعلام الأجنبي في أمريكا بطريقته

خلال الساعات الماضية، انتشر فيديو للحارس السعودي نواف العقيدي رفقة أحد الأجانب، يُزعم أنه مراسل صحفي، حيث أوقف الأول مستفسرًا منه عما إذا كان أحد لاعبي الأخضر، وهنا أنكر لاعب النصر.

العقيدي استغل عدم معرفة الأجانب بأشكال بعض لاعبي المنتخب السعودي، وأكد لمتحدثه الأجنبي أنه عضو بالجهاز الإداري للأخضر "لوجيستي"، بينما اللاعبون قادمون خلفه.

ورغم ضحك العقيدي أثناء حديثه مع الشخص الأجنبي إلا أن الأخير صدقه وتركه يغادر المكان متمنيًا له التوفيق.



