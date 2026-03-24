"ابتلينا بهم والله يكفينا شرهم" .. نصيحة لنواف العقيدي تتحول لاتهامات بضرب مصلحة المنتخب السعودي

انطلق معسكر الأخضر السعودي لشهر مارس بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أول أمس الأحد، حيث المرحلة الأولى للاستعداد لكأس العالم 2026، الذي سيقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين في مارس الجاري؛ الأولى أمام المنتخب المصري، في 7 من مارس الجاري، على استاد الإنماء في جدة، والثانية أمام صربيا، في 31 من الشهر الجاري، على أرض الأخير بباكا توبولا.