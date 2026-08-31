"ما فعله تجاه اللاعبين في نهائي كأس الملك السبب" .. كواليس بداية غضب إدارة الهلال من كريم بنزيما

أعلن الهلال اليوم الإثنين، فسخ عقد كريم بنزيما بالتراضي بين الطرفين، رغم بقاء موسم على نهايته، إذ كان من المفترض أن ينتهي تحديدًا بنهاية يونيو 2027.

هذا القرار جاء بدعم من الأمير الوليد بن طلال، الذي تكفل بمستحقات الفرنسي، في ظل تمسك الأخير بالحصول على كامل عقده قبل الرحيل، رافضًا بيعه لأي نادٍ آخر رغم اهتمام الاتحاد والشباب بالتعاقد معه.

مؤكد أن هذا الرحيل بعد سبعة أشهر فقط من التعاقد معه يحمل وراءه الكثير من الكواليس، وقد بدأ الإعلامي الرياضي منار شاهين بكشف أول الخيوط..



