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قبل نهائي كأس العالم .. شاكيرا توجه رسالة إلى ليونيل ميسي وزوجته
ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي آخر
حجزت الأرجنتين مكانها في نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد مسيرة شاقة في البطولة.
ويواصل فريق ليونيل سكالوني الاعتماد على براعة قائده البالغ من العمر 39 عامًا، الذي قدم تمريرتين حاسمتين في فوز فريقه 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي.
أصبح ميسي الآن على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ باللقب، كما أنه مرشح قوي للفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى. وقد حظيت أدائه المتميز بإعجاب عالمي، لا سيما من نجمة البوب شاكيرا، التي كانت تتابع البطولة من مدرجات الملعب.
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شاكيرا تكرّم عائلة ميسي
شاكيرا، التي تقيم حالياً في ميامي، لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتعبّر عن إعجابها الشديد بقدرة ميسي على تحدي تقدمه في السن.
وأشادت المغنية الكولومبية بانضباطه وسلطت الضوء على نظام الدعم الحيوي الذي توفره له زوجته.
وكتبت شاكيرا: «ما يفعله ليو ميسي هو أكثر من رائع! إنه يعكس قيم رجل ملتزم للغاية ومنضبط، يتحدى الزمن وجميع الصعاب. إنه يثبت أن الإنسان لا يُعرَّف بعمره أو بما يقوله الآخرون».
وأضافت: «وأنا أعلم أن وجود امرأة مثل أنتونيلا روكوزو إلى جانبه يمنحه القوة والإلهام لإثبات ذلك!»
أنتونيلا ترد
وقد ردت روكوزو، التي احتفلت بفوز فريقها في نصف النهائي برقصة مبهجة داخل الملعب، سريعًا على هذا التكريم بإعادة نشر كلمات شاكيرا على قصتها على إنستجرام.
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السعي وراء الفوز بلقبين متتاليين في كأس العالم
وستستعد الأرجنتين الآن للمباراة النهائية الحاسمة ضد إسبانيا، آملةً في تجنب أي مشاكل متأخرة تتعلق باللياقة البدنية أو المستوى الفني، في سعيها للدفاع عن اللقب الذي حصدته في قطر.
وإذا تمكن ميسي من قيادة فريقه إلى فوز أخير، فسوف يرسخ إرثه بفوزه بلقبين عالميين متتاليين تاريخيين قبل أن يودع الساحة الدولية بصفته أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في تاريخ البطولة.
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