أحمد مجدي

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.. موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة من العيار الثقيل، حينما يواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025–2026.

تشيلسي يصل إلى النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2021-2022 والتي خسر فيها اللقب لصالح ليفربول، أما آخر مرة حقق فيها البلوز اللقب فكانت في موسم 2017-2018.

أما بالنسبة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، فقد حقق آخر لقب على مستوى كأس الاتحاد الإنجليزي في 2022-2023 ويسعى لإحراز لقب ثانٍ بعد التتويج بكأس كاراباو أمام آرسنال مارس الماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 هو يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 على ملعب ويمبلي.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

  • كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    مانشستر سيتي - تشيلسيالسبت 16 مايو 2026،
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1 HDويمبلي

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-2-3-1

    حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
    خط الدفاعنيكو أورايلي - مارك جيهي - عبد القادر خوسانوف - ماتيوس نونيز
    المحورجون ستونز - برناردو سيلفا
    خط الوسط الهجوميأنطوان سيمينيو - ريان شرقي - جيريمي دوكو
    خط الهجومإرلينج هالاند

  • تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب كالوم مكفارلين المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-2-3-1

    حراسة المرمىفيليب يورجنسن
    خط الدفاعمارك كوكوريا - توسين أدارابيويو - تريفوه تشالوباه - مالو جوستو
    المحورمويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز
    خط الوسط الهجوميريس جيمس - كول بالمر - بيدرو نيتو
    خط الهجومجواو بيدرو
