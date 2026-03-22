زهيرة عادل

نهائي كاراباو | عندما يرتدي مانشستر سيتي زي آرسنال المفضل .. نيكو أوريلي يلقن هالاند درسًا قاسيًا أمام الجمهور ولماذا لم يتمرد اللاعبون على أرتيتا!

أبرز ملامح تتويج مانشستر سيتي بطلًا لكأس كاراباو 2025-2026 على حساب آرسنال..

لأن الخروج بموسم صفري ليس من عادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لم تكن انتفاضته الليلة أمام آرسنال بقيادة مواطنه ميكيل أرتيتا، في نهائي كأس كاراباو، مفاجأة للكثيرين..

اليوم الأحد، وبعد أربعة أيام من وداع مخزي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، يحصد مانشستر سيتي لقب كأس كاراباو بفوز مستحق أمام الجانرز بثنائية نظيفة، سجلها نجمه الشاب نيكو أوريلي في الدقيقتين 60 و64، على استاد ويمبلي.

قبل النهائي، راهن أرتيتا على منح ويمبلي أفضلية لآرسنال، وعند سؤاله عن الاعتماد على الحارس كيبا أريزابالاجا، أجاب بثقة: "كان محل ثقة في كل مرة نعتمد عليه به"، وكلاهما خذله، خاصةً الأخير بعد مرور الكرة من بين يديه قبل إحراز أوريلي الهدف الأول في المباراة، لكن قبلها خذل ميكيل نفسه وجمهور الجانرز بالكامل بطريقته.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح نهائي ويمبلي بين آرسنال ومانشستر سيتي الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • من هنا بدأ الانتصار .. مانشستر سيتي يرتدي زي آرسنال المفضل

    مع بداية المباراة، توقع الجميع تقريبًا أن يخطف آرسنال هدفًا مبكرًا، ومن ثم يعود أدراجه ولخطته المفضلة، حيث الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، في ظل الوصول لمناطق الخطورة لكتيبة بيب جوارديولا بالفعل بأكثر من فرصة.

    لكن هنا عيب مانشستر سيتي الأكبر في الموسم الجاري؛ سوء الدفاع، تنحى جانبًا وتألق قلبي الدفاع عبدالقادر خوسانوف وناثان أكي والظهير نيكو أوريلي، ومن خلفهم الحارس جيمس ترافورد في تشتيت أكثر من فرصة في اللحظات الأخيرة.

    صحيح أنه كانت هناك حالة دفاع عشوائية في السيتي في تلك الأثناء، لكن التدخلات الفردية في اللحظات الأخيرة، دائمًا ما كانت حاضرة للسيطرة على الموقف.

    هذا التماسك الدفاعي في الربع ساعة الأولى من النهائي، انطلق بعدها مانشستر سيتي بثقة نحو الهجوم، لكن إن غاب العيب الدفاعي، فالعيب الهجومي كان حاضرًا..

    إرلينج هالاند .. حوّل مجهود سيمينيو إلى ثرى

    في الماضي كنا نقول "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد" بشأن تألق المهاجم النرويجي إرلينج هالاند .. وفي الفترة الأخيرة نقولها أيضًا على اللاعب نفسه، لكن بطريقة سلبية، حيث لا تزال سيارته تواصل الرجوع للخلف.

    نهائي ويمبلي الليلة لم يشذ عن تلك القاعدة، فإن كان الجناح الغاني أنطونيو سيمينيو هو نجم الشوط الأول بلا منازع، فقد أضاع هالاند جُل مجهوده سواء لقلة تركيزه أو لسوء تمركزه واستلامه بين الدفاع الآرسنالي.

    لا شك أن دفاع آرسنال هو الأفضل في الموسم الجاري – بغض النظر عن ثنائية الليلة – لكن في شوط النهائي الأول، كان بإمكان هالاند أن يحول عرضيتين - على الأقل - من سيمينيو برأسية إلى شباك الجانرز، لكن إحداها أتت متأخرة بعد عبور الكرة من أمامه، والثانية كانت غير دقيقة علت العارضة.

    بذلك استمرت حصيلة هالاند الصفرية تهديفيًا في كأس كاراباو 2025-2026، بعدما غاب عن أول ثلاث مباريات أمام هيدرسفيلد، سوانزي سيتي وبرينتفورد، ثم مشاركته لمدة 19 دقيقة أمام نيوكاسل ذهابًا وغيابًا بنصف النهائي، وأخيرًا المشاركة أساسيًا في نهائي الليلة أمام آرسنال.


  • نيكو أوريلي .. جاء من يمنح هالاند درس الموسم

    ليس عيبًا أن يتراجع مستوى لاعب، لكن العيب الحقيقي أن يواصل التراجع وتتأخر عودته لمستواه .. وهذا ما يعيشه إرلينج هالاند حاليًا رغم خبراته الكبيرة.

    على النقيض تمامًا، يسير حال زميله الظهير الشاب نيكو أوريلي، الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 أمام ريال مدريد قبل أيام قليلة، كلفته الجلوس احتياطيًا في الإياب، قبل أن يودع مانشستر سيتي البطولة القارية مهزومًا 5-1 في مجموع المباراتين.

    وبعدها بأيام قليلة، يتدارك صاحب الـ21 عامًا الوضع سريعًا .. الحديث ليس عن مستواه الذي استعاده مرة أخرى بعد صدمة دوري الأبطال، إنما كذلك منح هالاند درسًا في كيفية التمركز وتسديد الرأسيات حتى لو كانت تبدو نصف فرصة، كما كان الحال في الهدف الأول الذي سجله في شباك آرسنال الليلة.



    الظهير الهداف قام بدوره الدفاعي بشكل رائع في الربع ساعة الأولى من نهائي ويمبلي، وفي الشوط الثاني تقمص دور هالاند، ليفض الشباك.

    فإن كان مجمل مستوى مانشستر سيتي في الموسم الجاري لا يستحق عليه الخروج بأي بطولة، فكأس كاراباو مستحقة تمامًا لأوريلي على المستوى الفردي.




    ليت لاعبو آرسنال تمردوا على أرتيتا!

    بالانتقال للحديث عن "ضيف الشرف" في نهائي الليلة "آرسنال"، فلا مجال لرفع المقصلة لأحد من لاعبيه، بقدر ما يستحق مدربه ميكيل أرتيتا ذلك..

    أرتيتا بدى وكأنه لم يكلف نفسه عناء التخطيط للنهائي، ظنًا منه أن مانشستر سيتي "منهك معنويًا" بعد الهزيمة الثقيلة أمام ريال مدريد ووداع دوري أبطال أوروبا، فلم يقدم أي جديد يستحق عليه كأس كاراباو .. لا جهد، لا خطة تليق بالنهائي، ولا حضور، لن نكون مبالغين إن قلنا إن آرسنال لم يحضر لويمبلي بالأساس.

    أحيانًا نجد قادة الفرق ونجومها "تتمرد" على طلب بعض المدربين الرجوع كثيرًا للخلف، وربما هذا ما كان ينتظره جمهور آرسنال من لاعبيه، بدلًا حتى من الفشل في تنفيذ أسلوب "ركن الحافلة" واستقبال هدفين، خاصةً وأن الجانرز كانوا قادرين على الوصول لمناطق الخطورة للسيتي في اللحظات النادرة التي استحوذوا بها على الكرة.

