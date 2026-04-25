Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مواجهات سعودية مبكرة في النخبة؟ الاتحاد الآسيوي يحسمها ويكشف مصير "سوبر النصر والأهلي"!

تغييرات منتظرة في نظام دوري أبطال آسيا للنخبة

كشف الصحفي بدر بالعبيد، عن بعض التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في نسختها القادمة 2026/2027.

بالعبيد تواجد في برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي السعودي خالد الشنيف، وتحدث عن إمكانية مواجهة الأندية السعودية لبعضها البعض في مرحلة الدوري.

  • ماذا قال بالعبيد؟

    الصحفي المختص بالشؤون الآسيوية قال في تصريحات:"سيكون هناك بعض التحديثات في نظام بطولة الأندية الآسيوية، حتى الآن ننتظر التفاصيل الخاصة بآلية مواجهة الفرق ببعضها البعض".

    وأما عن عدم وجود فصل بين الأندية، ليلعب الـ32 فريقًا أمام بعضهم البعض منها الأندية السعودية:"لن يحدث ذلك، ستكون هناك طريقة محددة للذهاب إلى دور الـ16 سواء بشكل مباشر أو من الملحق".

    وتابع:"لجنة كرة القدم للمحترفين بالاتحاد الآسيوي، أقرت اليوم بأن هناك إجراء نهائي يجب أن تصادق عليه الأندية وترسلها للاتحادات المحلية حتى تعمل الآلية، في 29 أبريل الشيخ سلمان سيترأس اجتماع المكتب التنفيذي في كندا وسيعتمد هذه التحديثات".


    قرار حاسم من الاتحاد الآسيوي

    وفي سياق منفصل كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن قرار نهائي من الاتحاد الآسيوي، بخصوص إعادة فكرة كأس السوبر مرة أخرى إلى الحياة خلال المرحلة القادمة.

    عودة السوبر الآسيوي كانت ستعني أن الأهلي قد يلعب ضد النصر على كأس البطولة، في حالة فوز الأول على ماتشيدا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ولو تغلب العالمي على جامبا أوساكا الياباني بنهائي الأبطال 2.

    وقال مصدر مسؤول للصحيفة، إن تنظيم بطولة السوبر غير مطروح في الوقت الحالي، وشدد على أنه لا توجد أي خطة لها في التحديثات الجديدة.

  • متى كانت آخر نسخة من السوبر الآسيوي؟

    المرة الأخيرة التي أقيمت فيها بطولة كأس السوبر، كانت في 2002، عندما فاز سوون سامسونج الكوري الجنوبي على الهلال السعودي، حيث خسر الزعيم اللقب بركلات الترجيح.

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    الشارع السعودي يترقب المجد الآسيوي

    يتميز موسم 2025/2026 بتواجد سعودي قوي في بطولتي آسيا للنخبة ودوري الأبطال 2، بتواجد الأهلي والنصر في المباراتين النهائيتين للمسابقتين.

    الأهلي يلعب مساء اليوم، السبت، ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي النخبة، بينما يخوض النصر مواجهة منتظرة ضد جامبا أوساكا في 16 مايو المقبل.