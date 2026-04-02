نهاية كرة القدم الإيطالية؟ قد لا يتعافى «الكالتشيو» أبدًا من «نهاية العالم» الثالثة في كأس العالم

وقد بدأ بالفعل البحث عن خليفة لغرافينا، حيث تم تحديد يوم 22 يونيو مبدئيًا موعدًا للانتخابات، وقد ارتبطت أسماء كل من جيوفاني مالاغو وجيانكارلو أبيتي وأومبرتو غانديني وجياني ريفيرا وحتى بيبي ماروتا بهذا المنصب.
لا شك أن بعض المرشحين أكثر تأهيلاً من غيرهم - حيث يعتبر مالاغو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، المرشح المفضل في هذه المرحلة - لكن أياً كان من سيتولى المنصب، فسيكون أمامه مهمة ضخمة تتمثل في محاولة وقف ثم عكس اتجاه سنوات من التراجع الذي أشارت إليه صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" يوم الخميس، والذي أدى إلى تضاؤل الاهتمام بكرة القدم بين الإيطاليين.
كما جادل جرافينا قبل استقالته بأن محاولات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لبناء منتخب أزوري ناجح قد أعاقتها حقيقة أن 33% فقط من اللاعبين الذين يمارسون مهنتهم حالياً في الدوري الإيطالي مؤهلون للانضمام إلى المنتخب الوطني. وهي نقطة أشار إليها جاتوزو أيضاً في عدة مناسبات، وأيدها ديميتريو ألبرتيني.
وقال اللاعب الدولي الإيطالي السابق لصحيفةتوتوسبورت: "المشكلة هي أن لدينا بعض اللاعبين الجيدين، لكنهم ليسوا كافيين". "بشكل عام، خيارات مدرب المنتخب الوطني محدودة، وعلاوة على ذلك، فإن بعض اللاعبين خاضوا مباريات دولية مع إيطاليا أكثر من المباريات التي لعبوها في المسابقات الأوروبية للأندية.
"لا فائدة من المراوغة؛ نحن أقل استعدادًا لنوع معين من المباريات الدولية. لهذا السبب أراد جاتوزو استدعاء [ماركو] فيراتي، الذي خاض العديد من المباريات على هذا المستوى. ومع ذلك، من الواضح أن هذا لا يعني أننا لا نمتلك الجودة اللازمة للفوز في هذه المباراة الفاصلة.
"كان الفوز ببطولة يورو 2020 مستحقاً، لكنه لم يعالج المشكلة الأساسية: عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين الإيطاليين في الدوري الإيطالي. سمعت أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن عن مشروع فني جديد لكرة القدم للشباب. لكنني آمل أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة وألا يظل الأمر مجرد تصريحات جوفاء."
ويشارك ألبرتيني في مخاوفه جميع مشجعي كرة القدم الإيطاليين تقريبًا.