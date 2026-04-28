نهاية زمن الشيكات على بياض.. لماذا تراجعت الأرقام الفلكية في صفقة صلاح المنتظرة؟

محمد صلاح إلى أين؟!

التحولات الكبرى في سوق الانتقالات السعودية لم تعد مجرد احتمالات بل أصبحت واقعًا ملموسًا يفرض نفسه على طاولة المفاوضات. 

عندما نتحدث عن النجم المصري محمد صلاح فنحن نتحدث عن رمز عالمي كان حتى وقت قريب يعتبر الهدف الأول والمنشود بأي ثمن.

لكن المشهد الحالي يشي بتغيرات جذرية في لغة الحوار الرياضي السعودي حيث بدأت نغمات السخرية أحيانًا والرفض الصريح في أحيان أخرى تتسلل إلى النقاشات العامة حول جدوى هذه الصفقة. 

هذا التحول لم يأت من فراغ بل يعكس رؤية جديدة تعيد صياغة مفهوم الصفقات الكبرى في دوري روشن السعودي للمحترفين بعيدًا عن لغة الانبهار التي سادت في البدايات.


  • رسائل مشفرة لتخفيض سقف التوقعات المادية


    التشكيك في قدرات صلاح الحالية أو الحديث عن تراجع بريقه الفني ليس مجرد آراء عابرة بل يبدو كأنه خطة منظمة لإيصال رسالة واضحة مفادها أن زمن الشيكات التي توقع على بياض قد ولى دون رجعة.

    تدرك الأطراف المفاوضة أن استمرار المطالب المالية الفلكية من جانب اللاعب نفسه أو ممثليه لم يعد يتناسب مع السياسات الجديدة التي تتبعها التعاقدات.

    لذا نجد أنه قد يكون هناك تعمدًا في إبراز عيوب فنية أو التوقف عند عامل السن بهدف كسر حالة القدسية التي كانت تحيط بالصفقة في السابق.

    هذا النهج يخدم المفاوض في محاولته لإتمام التعاقد بأقل تكلفة ممكنة وضمان أن يكون النادي هو صاحب اليد العليا في المفاوضات.

     لقد تغير ميزان القوى وأصبح اللاعب هو من يحتاج إلى هذا الانتقال لتأمين مستقبله في دوري قوي وجاذب وليس العكس كما كان يعتقد البعض في فترات سابقة.


    سياسة الرواتب الجديدة وتقنين الإنفاق الرياضي


    لم تعد الأندية السعودية تندفع خلف الأسماء اللامعة دون دراسة مالية دقيقة فقد دخلت حيز التنفيذ سياسات صارمة تتعلق بهيكلة الإنفاق بما يتماشى مع رؤية 2030 في القطاع الرياضي. 

    لم يعد الهدف هو مجرد جلب النجوم لتصدر العناوين الصحفية بل أصبح التركيز ينصب على الاستدامة المالية وتجنب الأعباء الضخمة التي قد تثقل كاهل الأندية مستقبلاً. 

    في ظل هذه التحركات الجديدة يتم تقييم صفقة محمد صلاح بميزان مختلف تمامًا عما كان عليه الحال قبل عامين.

    الأرقام التي كانت تُتداول في السابق والتي كانت تتجاوز حاجز 100 مليون كراتب سنوي لم تعد مطروحة بالسهولة ذاتها مما جعل الصفقة تدخل في نفق من الحسابات المعقدة. 

    المفاوض السعودي يسعى حاليًا لتقديم عرض مالي يتسم بالواقعية ويراعي القيمة السوقية الحقيقية للاعب في عمره الحالي بعيدًا عن المزايدات التي لا طائل منها.


  • الغلبة للاحتياج الفني على القيمة التسويقية الجوفاء


    لقد نضجت التجربة السعودية في استقطاب النجوم بشكل كبير حيث انتقلت من مرحلة الانبهار بالاسم إلى مرحلة التدقيق في الاحتياج الفني الفعلي داخل المستطيل الأخضر. 

    المدربون والمدراء الرياضيون أصبحوا هم أصحاب الكلمة العليا في تحديد من يأتي ومن يرحل بناء على نواقص الفريق الفنية. 

    لذا نجد أن الكثير من النقاد والمتابعين في السعودية أصبحوا يتساءلون عما إذا كان صلاح هو القطعة الناقصة فعليًا في تشكيلات أندية القمة أم أن هناك خيارات شبابية أخرى قد تقدم مردودًا بدنيًا وفنيًا أفضل على المدى الطويل. 

    هذا الوعي الفني الجديد هو ما يفسر حالة البرود التي تقابل بها بعض الجماهير أخبار مفاوضات صلاح حيث يفضل الكثيرون رؤية فريق متكامل ومنسجم يضم 11 لاعبًا مقاتلاً على رؤية نجم واحد يستنزف موازنة النادي بالكامل دون ضمانات حقيقية لحصد البطولات القارية أو المحلية.


    مناورات المفاوض في مواجهة المطالب الخارجية


    التقليل من أهمية الصفقة في وسائل الإعلام المحلية يبعث برسالة مفادها أن البدلاء موجودون وأن السعودية لم تعد مضطرة لدفع أرقام جنونية لإقناع النجوم بالقدوم. 

    هذا الأسلوب يهدف إلى تقليص الفجوة في المطالب المالية وجعل الطرف الآخر يشعر بأن العرض السعودي هو الفرصة الأخيرة أو حتى الوحيدة المتاحة بمثل هذه المزايا. 

    الرفض الذي يظهر في بعض البرامج الرياضية قد يكون جزءًا من عملية تكسير في قيمة الصفقة لإجبار صلاح وممثليه على خفض مطالبهم لضمان إتمام التعاقد بالشروط التي يريدها المفاوض.


  • بيت القصيد


    حالة المد والجزر في مفاوضات محمد صلاح تعكس مرحلة جديدة من النضج الاحترافي في الرياضة السعودية حيث لم يعد الاسم الكبير وحده كافيًا لفتح الخزائن المغلقة. 

    التراجع في الأرقام المعروضة ليس تقليلاً من قيمة النجم المصري أبدًا بل هو إعلان رسمي عن انتهاء عصر الإنفاق دون حساب وبداية عصر التخطيط الرصين الذي يضع مصلحة النادي الفنية والمالية فوق كل اعتبار تسويقي مؤقت. 


