"نهاية جميلة" - نجم مانشستر سيتي يلمح بقوة إلى رحيله في الصيف بعد الفوز بنهائي كأس كاراباو
المدافع الهولندي يفكر في مغادرة إيتهاد
اعترف آكي بأنه غير متأكد من مستقبله في مانشستر سيتي بعد انتهاء الموسم الحالي. وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أحد الركائز الأساسية لفريق بيب جوارديولا منذ انضمامه قادمًا من بورنموث في عام 2020، حيث خاض 172 مباراة مع النادي. ومع ذلك، أدى تكرر تعرضه للإصابات وتقلص دوره هذا الموسم إلى إثارة التكهنات حول مستقبله. وجد اللاعب الدولي الهولندي نفسه على هامش التشكيلة، حيث لم يشارك سوى في 4 مباريات كأساسي من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
رسالة وداع؟
وفي معرض حديثه عن الفوز بنتيجة 2-0 على أرسنال في نهائي كأس كاراباو الذي أقيم يوم الأحد في ويمبلي، ألمح آكي إلى أن الفوز باللقب قد يكون آخر ظهور له بقميص مانشستر سيتي. وعندما سُئل عن خططه بشأن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قدم المدافع إجابة دالة.
وقال آكي لصحيفة "ألجيمين داغبلاد" أثناء مشاركته مع منتخب بلاده: "ليس لدي أي فكرة، لكن الفوز بكأس كاراباو سيكون بالتأكيد خاتمة جميلة". "قال [جوارديولا] إنه فخور بي للغاية وأنني قدمت مباراة رائعة. لقد مررنا بالكثير معاً خلال السنوات الست الماضية".
الانتقال المحتمل إلى إسبانيا
بينما يفكر آكي في خطوته التالية، أشار تقرير صادر عن صحيفة «سبورت» إلى رغبة برشلونة، عملاق الدوري الإسباني، في التعاقد مع المدافع الخلفي المخضرم. ومع احتمال سعي مانشستر سيتي لتجديد خياراته الدفاعية وتحقيق التوازن المالي، أصبح بيع اللاعب في صيف عام 2026 يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه نتيجة واقعية لجميع الأطراف. ويزعم التقرير أيضًا أن المدير الرياضي لبرشلونة ديكو معجب بأكي منذ فترة طويلة، بينما تشير إذاعة كاتالونيا إلى أن البلوغرانا يعتقدون أن مانشستر سيتي قد يكون على استعداد للتخلي عنه مقابل مبلغ "جيد"، دون تحديد رقم معين.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في الوقت الحالي، يعود تركيز آكي إلى الساحة الدولية، حيث ينضم إلى منتخب هولندا بقيادة رونالد كومان لخوض مباراتين وديتين ضد النرويج والإكوادور. وبعد ذلك، سيسعى إلى إنهاء الموسم مع نادي مانشستر سيتي بأفضل صورة قبل أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله.