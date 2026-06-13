نهاية الكابوس.. إنجلترا تستعيد أحذية كين وبيلينجهام "المسروقة" قبل قمة كرواتيا بكأس العالم

أكد عمدة مدينة كانساس سيتي، كوينتون لوكاس، استعادة المعدات التي تعرضت للسرقة، مشيرًا إلى أن السلطات على المستويات "المحلية والولائية والفيدرالية" شاركت في التحقيقات التي أدت لسرعة ضبط المسروقات. وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، وقعت الحادثة أثناء النقل البري للمعدات من فلوريدا، حيث وصلت المركبات في البداية بدون الأغراض، قبل أن تنجح الشرطة في إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما وتستعيد المعدات كاملة، لتنهي الأزمة سريعًا.