Goal.com
مباشرالتذاكر
Benzema Ronaldo Nassr Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

نكبتان في الديربي وليسا نجمين! .. كريم بنزيما "المُمثل" الذي تلاعب بالهلال والاتحاد معًا، وصدق المدافع الأنيق عندما قلل من كريستيانو رونالدو

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
كريم بنزيما
النصر ضد الهلال
النصر
الهلال
دوري روشن السعودي
الاتحاد

ليلة أكدت أن نجمي الكرة الذهبية، يجب أن يعتزلا في أقرب وقت!


"نحن مبتلون بتشجيع النصر" .. عبارة قالها مشجع في مدرجات الأول بارك، اليوم الثلاثاء، بعد نهاية ديربي الرياض أمام الهلال بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

المشكلة ليست في التعادل وحده، الذي أجّل تتويج العالمي بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إنما في سيناريو المباراة، التي تقدم بها أصحاب النصر في الدقيقة 37 عن طريق محمد سيماكان، لكن بخطأ فادح من حارس المرمى البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.


هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

لكن السؤال وسط السيناريو الدرامي للديربي .. ماذا فعل تحديدًا الثنائي الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الهلال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر؟

الإجابة باختصار: كأن الفريقان كانا يلعبان بعشرة لاعبين فقط!، أما تفصيلًا فدعونا نخبركم بما قدمه بنزيما ورونالدو في السطور التالية..


  • كريم بنزيما .. الصفقة التي أضرت بالاتحاد والهلال معًا

    لنبدأ بالسيئ في ديربي الليلة؛ الفرنسي كريم بنزيما، الذي لطالما كنا نقول إن الاتحاد خسر برحيله في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الليلة ربما تأكد الهلاليون أن فريقهم خسر أكثر بالتعاقد معه!

    "الحكومة" أضاع فرصة التقدم المبكر والتفوق المعنوي على النصر في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، وقتما أهدر انفراد صريح، مسددًا الكرة في جسد الحارس البرازيلي بينتو.


    وبخلاف هذا الانفراد، أهدر بنزيما رأسية أخرى في بداية الشوط الثاني، مسددًا إياها سهلة في متناول الحارس بينتو.



    فرصتان كانتا كفيلتين لتغيير بوصلة المباراة، والدوري بشكل عام نحو إمكانية خطف اللقب من فك النصر في الأمتار الأخيرة من الموسم، لكن بنزيما له رأي آخر، فقط لحسن حظه تم إدراك التعادل في الوقت القاتل وإلا ستكون سهام النقد في وجهه في المقام الأول!

    صحيح أنه سجل هدفًا من رأسية في الشوط الأول، لكن تم إلغاؤه بداعي تسلل زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ولعب دورًا في الضغط على وسط ملعب النصر، لكن ما قدمه من جهد لا يشفع له إهدار فرصتين سهلتين.

    لكن هذا لم يكن مفاجئًا، إذ لم يسجل في آخر ثلاث مباريات للزعيم.

    • إعلان

  • إحراج إنزاجي لكريم بنزيما يدفعه نحو "التمثيل"

    أن تكون متأخرًا بهدف وحيد، والمباراة لا تزال في الملعب بينما الدقيقة 69، وتقرر سحب الفائز بالكرة الذهبية سابقًا كريم بنزيما، موقف محرج لم يتحمله الفرنسي!

    المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قرر تبديل بنزيما في الدقيقة 69 من الديربي، للدفع بالمهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو.

    وفور التبديل، جاءت الكاميرات على المهاجم الفرنسي أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، عندها أدرك الموقف، وتعمد تمثيل تألمه من إصابة في العضلة الخلفية، وكأنه استبدل للإصابة، وليس لسوء مستواه.


  • ما أسوأ من بنزيما إلا رونالدو!

    ومن سوء كريم بنزيما إلى الأسوأ كريستيانو رونالدو، فإن كان الفرنسي على الأقل يبذل الجهد بالرجوع للخلف والركض في كل مكان، فالبرتغالي يمارس رياضة "المشي" داخل المستطيل الأخضر.

    كرة تحت أقدام رونالدو ثم تدخل دفاع الهلال لاستخلاصها بـ"كل سهولة" .. تلك العبارة تلخص لقطات البرتغالي في ديربي الرياض الليلة، حديث هذا في الدقيقة 36، وتكرر في الدقيقة 45، وكلاهما كان كريستيانو مواجهًا تمامًا للمرمى داخل منطقة الـ18.

    حتى عندما انفرد رونالدو بالحارس المغربي ياسين بونو دون أي مضايقات في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، سدد الكرة بجوار القائم بقليل، صحيح أنه كان متسللًا، لكن سوء التنفيذ يبقى في الصورة في كل الأحوال.


    ربما أجمل لقطة لكريستيانو في الديربي هي تسديدته في الدقيقة الأول من عمر الشوط الثاني، من خارج منطقة الجزاء، إلا أن ياسين بونو تألق في التصدي له ببراعة.

    ورغم سوء رونالدو في كل الانفرادات التي أتيحت له، إلا أنه امتلك جرأة لوم زميله الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 47 من عمر المباراة، بعدما أهدر انفراد بالتسديد في القائم بدلًا من تمرير الكرة له!

  • صدق المدافع الأنيق عندما قلل من رونالدو!

    هنا نحن لا نُبخس صاروخ ماديرا حقه، لكن "في وقت الجد تظهر معادن الرجال"، تلك المقولة التي نحاها رونالدو جانبًا في أهم مباراة بالموسم.

    الحديث هنا ليس لكونها مباراة الحسم فقط، بل لأن رونالدو لم يحقق سوى فوز وحيد أمام الهلال منذ الانتقال لدوري روشن في شتاء 2023، من أصل عشر مباريات خاضها أمامه .. لكن تلك الحصيلة المخزية، لم تدفع الدون للقتال في لقاء الليلة.

    قبل ساعات من ديربي الليلة، قال النجم الفرنسي السابق فرانك ليبروف؛ الشهير بـ"المدافع الأنيق" في تصريحاته لقناة "أر إم سي": "علينا أن نكون واضحين جدًا بشأن هذا الأمر. مهما حدث، إذا تمكن النصر من رفع الكأس، فلن يكون ذلك بفضل رونالدو. لن يحصل على هذا الفضل. على الأقل بالنسبة لي. إذا فازوا، فسيكون ذلك نتيجة جهود زملائه في الفريق وقوة التعاقدات، وليس العظمة الفردية لكريستيانو رونالدو. لم يحملهم هو؛ بل هم الذين بنوا في النهاية قاعدة كبيرة بما يكفي لحمله".

    وقد صدق ليبروف! .. فقد تفرغ رونالدو لبث الروح والحماس في نفوس زملائه والجماهير على مدار دقائق الديربي، ونسي أن يقاتل على كل فرصة أتيحت له، لا نعرف من أين أتته تلك الثقة وهو من لا يعرف طعم الفوز أمام الهلال سوى مرة وحيدة!