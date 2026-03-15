Getty Images Sport
"نقاط تحصد بالعمل في الملعب فقط" .. تغريدة النصر تثير الجدل واتهامات بالإسقاط على الهلال!
ماذا حدث؟
انتصر النصر مساء السبت على مضيفه الخليج بنتيجة كبيرة قوامها ٥ أهداف مقابل لا شيء، ليواصل انفراده بجدول ترتيب دوري روشن بفارق ٣ نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال المنتصر بدوره على الفتح بهدف نظيف بنفس الليلة.
وعقب الانتصار، نشر النصر تغريدة بصور لاحتفالات لاعبيه وجمهوره بالفوز من أرض الميدان وعلق عليها كاتبًا: "نقاطنا تُحصـد بالعمل في الملعب فقط، لا بـ كثرة الكـلام خـارجـه"، الجملة التي فسرها البعض إسقاط على المنافس المباشر الهلال، في ظل الصراع المحتدم في قمة الترتيب والجدل التحكيمي المستمر.
جمهور الهلال يرد
لم يفوت جمهور الهلال الفرصة للرد هو الآخر، إذ وجه بعضهم اتهامات للمسؤول عن التغريدة بسرقتها من تغريدة سابقة للهلال تعود إلى ٢٠٢٤ كتب فيها: "الأفعال بالمنصات .. أعمق من الأقوال في البيانات"، ساخرون من كون توقيت الأخيرة ارتبط بتتويج الفريق ببطولة، بينما أتت تغريدة النصر في خضم الصراع على اللقب.
وقام قطاع آخر من الجمهور بالسخرية من قبل ألقاب النصر في السنوات الأخيرة، وفوزه بنقاط مباراة العروبة عقب قرار إداري بسبب مشاركة "الرويلي" حارس مرمى الأخير بشكل غير صحيح إداريًا الموسم الفائت.
موقف الفريقين وترتيب الدوري
وحقق الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه الفتح، على ملعب ميدان تمويل الأولى، بهدف أحرزه سيرجي سافيتش في الدقيقة 48، بصناعة محمد كنو.
وبالانتقال إلى ملعب الأمير محمد بن فهد، فإن النصر حقق فوزًا كاسحًا على الخليج بنتيجة (5-0)، عن طريق عبد الله الحمدان، أيمن يحيى، جواو فيليكس "هدفين"، أنجيلو جابرييل، في الدقائق 30 و54 و73 و79 و90+1.
ورفع النصر رصيده إلى 67 نقطة، ليواصل التغريد في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق "3" نقاط عن الهلال الذي صعد للوصافة، بينما جاء الخليج في المركز الحادي عشر بـ30 نقطة، ثم الفتح في المركز الثالث عشر بـ28 نقطة.
