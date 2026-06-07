نصيحة خاصة من غريمه على مركز الجناح في برشلونة.. جوردون يكشف كلمات راشفورد له!

في تطور مفاجئ للأحداث، انتقل جوردون من ملعب سانت جيمس بارك إلى كتالونيا قبل وقت قصير من سفره للمشاركة في كأس العالم. ورغم أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل زميله في المنتخب الإنجليزي راشفورد، الذي قضى الموسم معارًا إلى برشلونة، كشف جوردون أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قدم له دعمًا لا يُصدق. فبدلاً من إظهار الإحباط، ظل لاعب مانشستر يونايتد يزود جوردون بمعلومات من الداخل عن الحياة في أحد أكبر الأندية في العالم.

"كان يخبرني فقط عن مدى جودة اللاعبين هناك، وروح الفريق التي يتمتعون بها، وهو ما سمعته بالفعل من الناس في برشلونة. لذلك أنا أتطلع حقًا للانضمام إليهم. كان يخبرني أيضًا عن المدينة وأماكن السكن. إنه رجل لطيف ومهتم جدًا. لذا كان يزودني ببعض المعلومات فقط"، قال جوردون لـ talkSPORT. يبدو أن خريج أكاديمية مانشستر يونايتد لا يزال غير متأثر بوصول جوردون على الرغم من أن مستقبله في النادي لا يزال غير مؤكد إلى حد ما.



