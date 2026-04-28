حلقوا في حديقة الأمراء وتركوا أوروبا بلا أجنحة .. قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ فضحت لنا كذبة "متعة الدوري الإنجليزي"!

9 أهداف في قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء؟ هل تشعر بالمفاجأة؟ إذن أنت لا تعرف كثيرًا عن الفريقين!

المباراة التي أقيمت بين "المُعاقب" فينسنت كومباني ولويس إنريكي، كشفت لنا الكثير من الحقائق، أن كرة القدم تنتصر، الارتجال فقط هو من يحركك من على مقعدك.

إن كنت من محبي "لعبة الروبوتات" التي نشاهدها في تلك الأيام خاصة في الدوري الإنجليزي، فهذه المباراة ستضعك في موقف حرج للغاية، لأن ما حدث ليلة الثلاثاء يؤكد أن هذه الطريقة التي يجب أن تُمارس بها هذه اللعبة.

ربما فاز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 5/4، ولكن كل منهما انتصر لكرة القدم بشكل عام .. حتى إن خرج أحدهما من البطولة على أليانز أرينا، فيكفي أنه كان طرفًا في المباراة الأمتع بدوري الأبطال منذ سنوات طويلة.

نعم .. تفوقت هذه المباراة على موقعة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي النسخة الماضية، وانتظروا فقط ما سيحدث في العودة، سنشاهد أكثر من ذلك بكثير!

على الصعيد التقليدي المعتاد .. أهداف باريس جاءت عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا "هدفين" وهدف لجواو نيفيش وعثمان ديمبيلي "هدفين"، وأما بايرن فجاء رباعيته من خلال هاري كين ومايكل أوليسي ودايوت أوباميكانو ولويس دياز.

وأما عن ما هو غير تقليدي .. إليك العديد من الحقائق التي أثبتتها هذه الملحمة الكروية المذهلة ..