نصحه بضم لاعب روما .. مبابي يساعد تشابي ألونسو في تشيلسي!

في تطور مثير لسوق الانتقالات الصيفية، لجأ ألونسو إلى لاعبه السابق في ريال مدريد مبابي قبل أن يطلق تشيلسي تحركًا رسميًا للتعاقد مع لاعب وسط روما مانو كوني، وفقًا لـFoot Mercato.

وكان تشيلسي يبحث في السوق عن بديل رفيع المستوى مع اقتراب فيرنانديز من انتقال قياسي بريطانيًا إلى ملعب الاتحاد.

وبحسب التقارير، منح مبابي، الذي يقود كوني على مستوى المنتخب الفرنسي، مواطنه تقييمًا رائعًا، مؤكدًا أنه موهبة من الطراز الأول قادرة على تحمل قسوة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومسلحًا بهذه التوصية، تحرك تشيلسي بسرعة للاتفاق على صفقة بقيمة 70 مليون يورو (60 مليون جنيه إسترليني) مع روما، وهو رقم فاق بشكل كبير التقييم السوقي الأولي للاعب.



