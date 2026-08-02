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Thomas Hindle

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من راكون هالاند إلى حلم آرسنال في فينيسيوس .. 5 خطوات لتصبح من عشاق كرة القدم بعد كأس العالم!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس العالم
فينيسيوس جونيور

نقدم لك النصائح لكي تكون مشجعًا جادًا لكرة القدم بعد مونديال 2026..

إذن، تريد أن تصبح من مشجعي كرة القدم، أليس كذلك؟

لقد شاهدت كأس العالم، وتجاوزت مرحلة الضجة الإعلامية. اكتشفت أن إرلينج هالاند يحب حقاً تحنيط الراكون، وأعجبت بمقاطع فيديو لـ"جيش التارتان" وهو يسيطر على مدن عشوائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وربما تكون قد طورت حتى فهمًا سطحيًا - إلى حد ما - لتكتيكات هذه اللعبة.

حسنًا، أولًا وقبل كل شيء، أهلاً بك. لم تعد هذه الرياضة محصورة في دوائر محدودة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنه ببساطة لم يعد ذلك ممكنًا. أصبحت كرة القدم رياضة سائدة الآن. وهذا يعني أنه لم يعد هناك وقت لـ"الهيبسترز" الذين يكتبون عن حفلات مشاهدة مباريات أندية الدرجة الثانية الدنماركية في بروكلين ليتصرفوا بتكبر وعجرفة (أوبس). لذا، نعم، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نعتاد على ذلك نحن المتكبرون الموجودون هنا بالفعل (مرحبًا!)

بصراحة، لا توجد طريقة صحيحة لتكون مشجع كرة قدم. هذا هو جمال هذه الرياضة التي تحظى بدعم عالمي. الجميع يشارك بطرق مختلفة، حتى لو كانت بعض الطرق مزعجة للغاية (أنا أنظر إليكم أيها المشجعون الأمريكيون الذين حاولتم أداء «صف الفايكنج» النرويجي). لكن، من خلال نوع من التثقيف الذوقي، جمعت GOAL خمس نصائح لتجعلك مشجعًا شرعيًا تمامًا وخاليًا تمامًا من التظاهر لهذه الرياضة.

* ملحوظة: النتائج غير مضمونة!

  • Sunderland 2025-26 Granit XhakaGetty

    اختر ناديًا (لكن تأكد من أنه نادٍ رائع)

    هذه هي المهمة الأولى التي لا مفر منها؛ لا يمكنك أن تكون مشجعًا حقيقيًا لأي رياضة، ما لم تكن لديك قضية لا لزوم لها على الإطلاق تدافع عنها بشغف كل أسبوع. يجب أن تكون مشاعرك مرتبطة بطريقة ما بمصير أكثر من 11 لاعبًا لا تملك أي سيطرة على تصرفاتهم أسبوعًا بعد أسبوع. هذه هي متعة الأمر. كنت في السابق مضطرًا للدفاع عن اختيارك للنادي. الخبر السار هو أننا في عام 2026 ونحن جميعاً بالغون، لذا أصبح هناك الآن مجال أكبر للمناورة.

    لا يمكننا اختيار نادٍ واحد نيابة عنك. لكن إليك بعض النصائح:

    - يجب أن يلعبوا فعلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز (لا أقصد الإساءة إلى أي دوري عالمي آخر، لكنه ببساطة المنتج الأكثر سهولة في المتابعة).

    - لا يجوز أن يكونوا جزءًا من «الستة الكبار». وهذا يعني أن آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام كلها محظورة. فضمان تحقيق نوع من النجاح يفسد المتعة، ويجعلك من المتابعين الذين ينضمون إلى الفريق الناجح فقط - وهو أسوأ ما يمكن أن تكون عليه

    - لا ينبغي أن يكون الفريق معرضًا لخطر الهبوط، على الأقل ليس في عامك الأول. وهذا يستبعد هال وإيبسويتش وكوفنتري وليدز ونوتنجهام فورست و(ربما) بورنموث.

    - لا يمكن أن يكون الفريق نيوكاسل (ابحث عن السبب في جوجل).

    - لا يمكن أن يكون إيفرتون (رأي شخصي من كاتب هذه السطور).

    بشكل أساسي، خياراتك هي - بدون ترتيب معين: أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، فولهام، وسندرلاند. هناك شرف في أي من هذه الاختيارات، ومقدار كافٍ من المخاطرة أيضًا.

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  • vinicius(C)Getty Images

    انغمس في التفكير في صفقات الانتقالات التي لن تحدث أبدًا

    حسنًا، حان الوقت لبعض النصائح الأساسية حول مصطلحات كرة القدم. "الانتقال" هو تبادل لاعب مقابل مبلغ مالي. وعادةً ما يكون "السعر" (القيمة) المرتبط بالانتقال تعسفياً إلى حد ما، لكنه يتقلب وفقاً لحركة السوق.

    وفي كرة القدم، فإن عمليات التبادل أقل شيوعًا بكثير (خارج الدوري الأمريكي)؛ حيث يتم تبادل اللاعبين مقابل المال في الغالب. وهذا يؤدي إلى "ملحمة انتقالات" ضخمة وتداول شائعات مستمر تربط اللاعبين بأندية أخرى مقابل مبالغ (عادةً) طائلة. وفي كثير من الأحيان، تكون هذه الشائعات عديمة الأساس تمامًا، إما أن تكون قد أُثيرت من خلال ثرثرة الوكلاء، أو اختلقت من العدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت الحالي، أصبحت التغطية الصحفية لكرة القدم جيدة جدًّا. فالأخبار المزيفة يتم دحضها بسهولة تامة.

    لكن في كل عام تقريبًا، سيُربط ناديك بلاعب لن يوقع معه أبدًا. وربما ستشعر في أعماقك أن الصفقة لن تتم أبدًا؛ فإما أن ناديك لن يدفع المبلغ الكافي، أو أن اللاعب قد لا يرغب في التوقيع أصلاً.

    يمر مشجعو آرسنال حالياً بهذه التجربة مع الصفقة التي لن تتم أبداً لضم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. ومع ذلك، فإن الهدف في مثل هذه المواقف هو إثارة آمالك وإقناع نفسك بأن فريقك سيحقق تلك الصفقة الكبيرة التي يمكن أن تغير مصيره.

  • Referee Darren England speaks to Crystal Palace captain Marc Guehi and Chelsea captain Reece JamesGetty

    ابدأ في إلقاء اللوم على الحكام

    ربما يكون هذا هو الشعور الأكثر شيوعًا لدى المشجع الأمريكي (أو أي مشجع من أي خلفية كانت، في واقع الأمر)؛ فكراهية الحكام شعور شائع جدًا في عالم الرياضة. مهما حدث، سواء خسر فريقك بفارق ثلاثة تاتش داونز أو سحق منافسه بفارق 40 نقطة، لا بد أن يكون الحكم دائمًا شخصية رئيسية بطريقة أو بأخرى. في الواقع، الكاتب مؤيد بشدة للحكام. فهم يؤدون مهام صعبة للغاية كل أسبوع تحت ضغط هائل، ويُحكم عليهم بناءً على القرار الواحد الخاطئ من بين 1000 قرار، بدلًا من الإشادة بما يصيبون فيه.

    لكن انتقاد الحكام هو ممارسة شائعة إلى حد كبير - حتى عندما تُدار المباراة بشكل مثالي. هناك دائمًا ظلم بسيط في مكان ما، سواء كان قرارًا ربما لم يكن خطأً أو خطأً في نظام الفيديو المساعد (VAR). فقط تذكر أن هناك دائمًا مخططًا ضد فريقك، سواء كنت بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أو مرشحًا للهبوط. الحكام ليسوا هناك لأداء عملهم، بل لتدمير يومك - وتدمير ناديك.

    الحيلة هنا لا تكمن في أن تكون مسيئًا أو لئيمًا. بل في أن تكون سلبيًا-عدوانيًّا بعض الشيء. جرب هذه العبارات لترى ما إذا كانت تناسبك:

    "حسنًا، لقد رأيتهم يحصلون على .."

    "لقد وضع الحكم في موقف يتعين عليه اتخاذ قرار فيه"

    "[أدخل اسم النادي] كان سيحصل على ركلة جزاء في تلك الحالة"

    ستحصل على نقاط إضافية إذا تمكنت من إثبات وجود صلة بين مكان ميلاد الحكم وأحد الفرق المشاركة في المباراة التي يديرها. هذا أمر مهم لأن الكثير من الحكام ينحدرون من شمال إنجلترا، وهو ما يبدو أنه يقنع الكثير من المشجعين بأن هيئة التحكيم بأكملها في المملكة المتحدة مؤيدة لمانشستر يونايتد (وهذا صحيح إلى حد ما فقط).

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  • Real SociedadGetty Images

    اشترِ قميصًا لفريق لم تشاهده من قبل أو لا تربطك به أي صلة

    دعونا نوضح أمراً: من البديهي أن تمتلك قميصاً للنادي الذي تشجعه. ونوصى بقمصان المباريات الخارجية لأنها عادةً ما تكون أكثر أناقةً، لكن "المساكين لا يحق لهم الانتقاء". على سبيل المثال، إذا كنت من مشجعي برايتون، فاشترِ قميص برايتون.

    لكن هذا مستوى متدنٍ من مشجعي كرة القدم. إذا كنت ترغب في الوصول إلى المستوى التالي من التشجيع، يصبح من المهم أن تمتلك قمصان أندية لا تربطك بها أي صلة حقيقية (طالما أنها ليست منافسة).

    على سبيل المثال، يؤيد كاتب هذه السطور ناديًا لم يذكر اسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز من شمال إنجلترا. وبالتالي، لن يشتري أبدًا أي قميص لأي نادٍ آخر من شمال إنجلترا تحت أي ظرف من الظروف. وسيكون شراء قميص آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة هائلة، بصراحة.

    ومع ذلك، لإثبات مصداقيتك، من الضروري الاستثمار في القمصان التي ترتديها فرق من أماكن أخرى، ويفضل أن تكون فرقًا ذات قاعدة جماهيرية أصغر بكثير من فريقك. كلما كان القميص أقدم، كان ذلك أفضل (في حدود المعقول). الفترة المثالية عادةً ما تكون من 2008 إلى 2020. هذه طريقة لإظهار أنك تعرف الكثير عن هذه الرياضة (حتى لو لم تكن تعرف).

    ومن الأمثلة الجيدة لمشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز:

    - أندية الدوري الإيطالي التي تحتل مراكز متوسطة في الترتيب، والتي تصنع ملابسها شركة «كابا»

    - تقريبًا أي نادٍ في الدوري المكسيكي (Liga MX)

    - ريال سوسييداد، أتلتيك بلباو، رايو فاليكانو، ريال بيتيس

    ليس عليك أن تعرف أي لاعب في الفريق. في الواقع، قد يجعل ذلك القميص أكثر روعة.

  • Jude Bellingham England Albania 2025Getty

    ابدأ في كره فترات التوقف الدولية

    بمجرد أن تبدأ في متابعة كرة القدم بجدية أكبر، ستدرك أن هناك ببساطة الكثير منها. يتألف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز من 38 مباراة. وإذا أضفت إلى ذلك المسابقات الأوروبية والكؤوس المحلية - كأس الاتحاد الإنجليزي يشبه إلى حد ما «جنون مارس»، ولكنه ليس كذلك تمامًا، وستقع في حبه؛ فالفرق تلعب حوالي 50 مباراة سنويًّا. وهذا عدد كبير جدًّا. الجميع مرهقون ومصابون. لكن أن تصبح مشجعًا لكرة القدم يعني تجاهل الحقيقة الغريبة المتمثلة في أنك تشاهد رجالًا بالغين يدمرون أجسادهم في الوقت الفعلي.

    لحسن الحظ، هناك فترات راحة بين الحين والآخر. ثلاث إلى أربع مرات في الموسم، تحدث ما يُسمى بـ«فترات الراحة الدولية»، حيث يغادر اللاعبون أنديتهم ويلعبون مباريات ودية مع منتخباتهم الوطنية - بينما يتوقف موسم الأندية مؤقتًا. بالطبع، لا يمكن اختيار كل لاعب، لكن يمكنك أن تفترض أن أفضل لاعبي فريقك سيسافرون جوًا إلى مكان ما لتمثيل بلدهم (مثل كأس العالم نوعًا ما، لكن يا للهول!).

    يبدو وكأنه استراحة لطيفة، أليس كذلك؟ خطأ. هذه الفترات لا تقطع روتين عطلة نهاية الأسبوع فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة (يبدو أنه في كل فترة توقف دولية، يتعرض لاعب كرة قدم مهم نسبيًا لإصابة ما). كل هذا يتراكم استعدادًا للمسابقات الدولية مثل كأس العالم أو كوبا أمريكا، لكن بمجرد أن تفهم هذه اللعبة، ستكره هذه الأمور. صدقني.