Getty Images Sport
ترجمه
"نشعر بأننا لا نهزم" – لينارت كارل يوجه رسالة تحدي إلى ريال مدريد بعد هدف الفوز في اللحظات الأخيرة لصالح بايرن ميونيخ
دراما في اللحظات الأخيرة مع نجاح كارل في تحقيق العودة
حقق بايرن ميونيخ فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 3-2 على فرايبورغ في الدوري الألماني يوم السبت، بعد أن نجح في تحقيق انتفاضة متأخرة عقب تأخره بهدفين مقابل لا شيء قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة. سجل توماس بيشوف هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة في الدقيقة 81، ثم أدرك التعادل في الدقيقة 92، قبل أن تصل الإثارة إلى ذروتها في الدقيقة 99 عندما سدد كارل الكرة في المرمى من تمريرة عرضية منخفضة أرسلها ألفونسو ديفيز ليضمن الفوز.
يأتي هذا الفوز المثير قبل أيام قليلة من مواجهة بايرن لريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، مما يمنح الفريق دفعة قوية من الثقة قبل المواجهة الأوروبية.
- AFP
رسالة تحدي لريال مدريد
مع اقتراب موعد الرحلة إلى ملعب سانتياغو برنابيو، يعتقد كارل أن طبيعة الفوز الذي تحقق في فرايبورغ قد وفرت دفعة معنوية مثالية. وتبلغ الثقة داخل الفريق ذروتها في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي.
وفي حديثه عن الأجواء السائدة في المعسكر، قال كارل: "تحدثنا عن ذلك في غرفة الملابس. هذا يمنحنا ثقة كبيرة بأنفسنا. كان ذلك مهماً للغاية. نشعر بأننا لا نهزم في الوقت الحالي".
كومباني يشيد بقدرة الفريق على الصمود
على الرغم من أن الأداء كان بعيدًا عن الكمال، سارع المدرب فينسنت كومباني إلى الإشادة بالصمود الذي أظهره لاعبوه. وأشار المدرب البلجيكي إلى أنه رغم رضاه التام عن حصد النقاط الثلاث، إلا أنه أقر بأن فرايبورغ جعل المهمة صعبة للغاية على الضيوف بفضل ضغطه الهجومي القوي ودعم جماهيره.
وأكد كومباني أن الفوز بهذه الطريقة الدرامية غالباً ما يكون أكثر قيمة لروح الفريق من الفوز السهل. وقال اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "لا يمكنك الفوز في كل مباراة بنتيجة 3-0 أو 4-0 بكرة قدم ساحرة. عليك أن تمر بهذه الأنواع من المشاعر خلال الموسم".
- Getty Images Sport
حلم كارل أصبح حقيقة
بالنسبة لكارل، كان هدف الفوز لحظة طالما كان يتطلع إليها. بعد أن برز في الوقت الذي كان فيه النجوم المخضرمون يعانون في إيجاد ثغرة دفاعية، أصبح المراهق الآن منافساً قوياً على مكان في التشكيلة الأساسية.
"أنا سعيد للغاية. إنه شعور لا يصدق. لطالما كان في ذهني أن أسجل هدف الفوز في المرحلة النهائية وأخلع قميصي. لحسن الحظ، نجح الأمر، إنه شعور لا يصدق. كان لديّ إحساس بأنني سأسجل اليوم. وقد حدث ذلك وكان الأمر مثالياً"، قال كارل وهو يستذكر بطولاته.