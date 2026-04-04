حقق بايرن ميونيخ فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 3-2 على فرايبورغ في الدوري الألماني يوم السبت، بعد أن نجح في تحقيق انتفاضة متأخرة عقب تأخره بهدفين مقابل لا شيء قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة. سجل توماس بيشوف هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة في الدقيقة 81، ثم أدرك التعادل في الدقيقة 92، قبل أن تصل الإثارة إلى ذروتها في الدقيقة 99 عندما سدد كارل الكرة في المرمى من تمريرة عرضية منخفضة أرسلها ألفونسو ديفيز ليضمن الفوز.

يأتي هذا الفوز المثير قبل أيام قليلة من مواجهة بايرن لريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، مما يمنح الفريق دفعة قوية من الثقة قبل المواجهة الأوروبية.