"نشعر بالقلق" .. أنشيلوتي وباكيتا يعلقان على إصابة رافينيا ضد هايتي

حققت البرازيل فوزها الأول في كأس العالم 2026 بفوزها السهل 3-0 على هايتي، وساهم هدفان من ماتيوس كونيا وهدف من فينيسيوس جونيور في حسم النتيجة وتعزيز مكانة «السيليساو» في المجموعة C.

ومع ذلك، كان الموضوع الأبرز بعد المباراة هو الحالة البدنية لرافينيا. فقد تعرض جناح برشلونة لإصابة في أوتار الركبة، وتم استبداله بالشاب رايان لاعب بورنموث في الدقيقة 40.

وأثارت الإصابة مخاوف فورية نظراً للمشاكل السابقة التي عانى منها رافينيا في أوتار الركبة هذا العام، ومن المقرر أن يقوم الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي بتقييم مدى خطورة الإصابة.