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Michael Olise Bayern Munich GFXGetty/GOAL
علي رفعت

نشروه لمبابي ونيمار.. ماذا يعني بيان ريال مدريد الرسمي عن أوليسي؟!

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بايرن ميونخ
الدوري الألماني

ماذا قال الملكي في بيانه وماذا تعني تلك الكلمات؟!

نشر ريال مدريد بيانًا رسميًّا صدم به وسائل الإعلام الرياضية التي ربطت النادي الملكي بصفقات الصيف، وجاء البيان حاسمًا في نفي الأنباء المتداولة حول الرغبة في التعاقد مع الفرنسي مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وكتب الملكي في البيان: "يود نادي ريال مدريد لكرة القدم توضيح أن الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة مؤخرًا حول وجود مفاوضات مزعومة بين النادي واللاعب مايكل أوليسي عارية تمامًا من الصحة".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع اللاعب أو ممثليه أو الدائرة المحيطة به، ويمتلك ريال مدريد علاقة مؤسسية ممتازة مع بايرن ميونخ قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وأي اهتمام مستقبلي بأي لاعب يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية بين الإدارتين أولًا".


  • Florentino PerezGetty Images

    حماية قانونية والتزام بمبادئ الفيفا


    لا يعد هذا البيان مجرد نفي صحفي عابر، بل هو إجراء استراتيجي وقانوني تلجأ إليه إدارة ريال مدريد لحماية النادي من أي عقوبات قد يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    حيث تمنع لوائح الاتحاد الدولي التفاوض المباشر مع أي لاعب يمتد عقده مع ناديه دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة، ولذلك يسارع النادي الملكي لإبراء ساحته قانونيًّا لإغلاق الباب أمام أي شكاوى قد تقدمها الأندية المنافسة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العلاقات الدبلوماسية والمؤسسية القوية التي تجمعه بكبار أوروبا مثل بايرن ميونخ.


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  • سياسة مدريدية معتادة في سوق الانتقالات

    تاريخ ريال مدريد مع هذه البيانات يؤكد أنها تندرج تحت بروتوكول معتاد وليس حدثًا استثنائيًّا، فقد عاشت الجماهير مواقف مشابهة مع أسماء رنانة في الأعوام الماضية. 

    في عام 2018 أصدر النادي بيانين رسميّين تفصيليّين لنفي تقديم عروض للبرازيلي نيمار دا سيلفا، وفي عام 2015 صدر بيان مماثل لنفي التفاوض مع الفرنسي بول بوجبا عندما كان لاعبًا في يوفنتوس.

    كما شهد عام 2023 بيانًا لنفي تواصل النادي مع النرويجي إيرلينج هالاند، وهي سياسة تهدف دائمًا إلى إبعاد الفريق عن ضوضاء الصحافة والحفاظ على استقرار غرفة الملابس.


  • Michael OliseGetty Images

    هل يحسم البيان مصير الصفقة مستقبليًّا؟


    الماضي القريب يثبت أن هذه البيانات لا تعني بالضرورة إغلاق ملف اللاعب نهائيًّا أو عدم ضمه مستقبليًّا، بل هي تنظيم لخطوات الصفقة.

    وخير دليل على ذلك هو النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث أصدر ريال مدريد بيانات رسمية عديدة لنفي التفاوض معه، كان أبرزها في سبتمبر 2018 ثم في نوفمبر 2023 ورغم تلك البيانات القاطعة، انضم مبابي رسميًّا إلى صفوف الفريق في صيف 2024 بعد نهاية عقده.

    البيان يعني نفي الطريقة غير القانونية في التفاوض لكنه لا يمنع النادي من التحرك في الوقت المناسب ووفق القواعد الإدارية الصحيحة.


  • بيت القصيد


    يظل بيان ريال مدريد عن مايكل أوليسي وثيقة دبلوماسية وقانونية تهدف إلى تهدئة عاصفة الشائعات الإعلامية وحفظ خطوط الرجعة مع إدارة بايرن ميونخ، فالنادي الملكي يعلم تمامًا متى وكيف يتحرك نحو أهدافه.

    والتاريخ يؤكد أن النفي المدريدي الرسمي قد يكون أحيانًا مجرد خطوة تمهيدية تسبق الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد ترتيب الأوراق القانونية والتعاقدية خلف الستار.