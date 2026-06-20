نشروه لمبابي ونيمار.. ماذا يعني بيان ريال مدريد الرسمي عن أوليسي؟!

نشر ريال مدريد بيانًا رسميًّا صدم به وسائل الإعلام الرياضية التي ربطت النادي الملكي بصفقات الصيف، وجاء البيان حاسمًا في نفي الأنباء المتداولة حول الرغبة في التعاقد مع الفرنسي مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وكتب الملكي في البيان: "يود نادي ريال مدريد لكرة القدم توضيح أن الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة مؤخرًا حول وجود مفاوضات مزعومة بين النادي واللاعب مايكل أوليسي عارية تمامًا من الصحة".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع اللاعب أو ممثليه أو الدائرة المحيطة به، ويمتلك ريال مدريد علاقة مؤسسية ممتازة مع بايرن ميونخ قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وأي اهتمام مستقبلي بأي لاعب يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية بين الإدارتين أولًا".



