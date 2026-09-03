نسيتم عقليته فـ"سمّتوه راموس الجديد وقارنتوه بجوهرة برشلونة".. كلمات جوزيه مورينيو لخصت لكم قصة انهيار راؤول أسينسيو!

في عالم الرياضة؛ لا يكفي أن تكون لاعبًا موهوبًا أو الأفضل في جيلك، بل يجب أن تتمتع بالاحترافية والاستمرارية دائمًا.

نعم.. هُناك الكثير من اللاعبين السابقين والحاليين، كان عشاق الرياضة يتوقعون لهم النجاح المُبهر؛ إلا أنهم سقطوا وبشكلٍ مدوي، بسبب عقليتهم وعدم احترافيتهم.

ومن بين هؤلاء اللاعبين؛ النجم الإسباني الشاب راؤول أسينسيو، قلب دفاع العملاق العاصمي الكبير ريال مدريد.

وهُناك اختلاف على أسينسيو أساسًا؛ فالبعض كان يراه لاعبًا موهوبًا منذ ظهوره الأول مع ريال مدريد، وآخرون يعتقدون أنه تم تضخيم إمكاناته الفنية.

إلا أننا في النهاية، كُنا أمام لاعب واعد بالفعل؛ يستطيع التطور أكثر داخل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، خاصة مع صغر سنه.

لكن "الواقع" كان له رأيًا آخر تمامًا؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..