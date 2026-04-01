نسبة فوزه في المواجهات المباشرة تقترب من 100 في المائة! على لاعب المنتخب الألماني المستقبلي أن يأمل في حدوث معجزة

"أنا متأكد من أنني شاهدت اليوم لاعبًا جديدًا في المنتخب الوطني"، قال كرامر بحماس في بودكاست "كوبا تي إس" الذي يقدمه تومي شميت. وكان الخبير في قنوات ZDF و"أمازونبرايم" يشير إلى مباراة الدوري التي خاضها نادي 1. FC نورنبرغ في فبراير 2025 ضد فريق SSV أولم في الموسم الماضي، والتي تألق فيها ياندر وأبهر كرامر تمامًا. في فوز فريق "كلوببر" بنتيجة 2-0، أظهر ياندر براعته بشكل خاص في إحدى اللقطات: عند حافة منطقة جزاء أولم، استدار بذكاء لتحرير نفسه، وتوغل إلى الداخل، وسدد الكرة بتسديدة مذهلة ارتطمت بالقائم قبل أن تدخل المرمى.

"في يوم الأحد، كنت أشاهد مؤتمرًا صحفيًا في الأصل، لكنني تابعت الشوط الثاني لمباراة نورنبرغ فقط من أجله، لأنني أعتبره لاعبًا رائعًا"، أوضح كرامر. يجمع ياندر "خاصة في هذا العمر" العديد من الصفات التي "لم يعد يمتلكها الكثير من اللاعبين": "لا يزال لديه هذا الفهم للعب، متى يجب أن تذهب الكرة وإلى أين".

كرامر، الذي خاض هو نفسه اثني عشر مباراة مع المنتخب الألماني، أكد مرة أخرى: "تتطلب مسيرة كرة القدم الكثير، بما في ذلك القليل من الحظ في الانتقالات، لكن كاسبار ياندر – لاعب في المنتخب الوطني".

ماذا حدث منذ ذلك الحين؟ الحقيقة هي أن توقعات كرامر لم تتحقق حتى الآن. في حين أن ياندر لعب ثلاث مرات مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، فإنه لا يزال ينتظر الظهور لأول مرة مع المنتخب الأول. ولا يبدو أن هذا الوضع سيتغير قريبًا.