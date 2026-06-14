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"نريد موسيالا أن يشعر بالحب" .. كلوب يوضح موقفه بعد عاصفة الانتقادات بسبب مطالبته باستبعاد نجم ألمانيا
كلوب يوضح تصريحاته بشأن موسيالا
في دوره كمحلل كروي لكأس العالم 2026، وجد يورجن كلوب نفسه في قلب جدل ساخن عقب فقرة حول التشكيلة المقترحة لألمانيا في المونديال.
وبالتعاون مع توماس مولر، اقترح المدرب السابق لليفربول أن دينيز أونداف لاعب شتوتجارت قد يبدأ المباراة أساسياً بدلاً من نجم بايرن ميونيخ موسيالا في المباراة الافتتاحية لألمانيا ضد كوراساو.
وفي معرض تعليقه على ما أثير من جدل على قناة Magenta TV، أوضح كلوب أن كلماته أُخرجت من سياقها. وقال كلوب: "لقد لفت انتباهنا أن الأمر قد نوقش قليلاً. لقد تعاملت مع أشخاص في مناصب قيادية طوال 25 عاماً من حياتي. وما تقوله مهم، لكن الأهم بكثير هو ما يفهمه الشخص الذي تقوله له".
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التعامل مع ردود الفعل السلبية من ماتيوس
اشتدت حدة الجدل بعد أن انتقد الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس كلوب ومولر علنًا في وسائل الإعلام، وأشار ماتيوس إلى أن المهارات الفردية لموسيالا ضرورية لإنجاح مسيرة المنتخب في البطولة — لا سيما بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها الشاب على المسرح الكبير، حيث خاض بالفعل 42 مباراة دولية وسجل تسعة أهداف وشارك في ثلاث مباريات في كأس العالم وسبع مباريات في بطولة أمم أوروبا — وأعرب عن دهشته من اقتراح إبقائه على مقاعد البدلاء.
وقال: «[كلوب] يجب أن يكون أكثر حكمة. لكي تحقق ألمانيا نجاحاً في كأس العالم، فإنها تحتاج إلى مهارات لاعب مثل موسيالا». «تصريحاته لا تسهل مهمة ناجلسمان على الإطلاق. أود أن أرى ماذا كان سيقول كلوب لو نصحه أحد الخبراء بإبقاء أحد لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء قبل مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا. مثل هذا التدخل لا يلقى قبولاً حسناً، خاصة بين زملائه المدربين».
لكن كلوب يصر على أنه لم تكن هناك أي نية سيئة وراء هذا التمرين التكتيكي: "ومن الواضح أنه كان هناك بعض سوء الفهم - علينا فقط توضيح ذلك. طُلب منا وضع تشكيلة. أردنا فقط إظهار أن هناك احتمالات أخرى، وهو أمر لا بد منه"، أضاف كلوب. وشدد على أن التمرين كان يهدف إلى استكشاف العمق وليس التشكيك في موهبة موسيالا التي لا جدال فيها أو مكانه في الفريق".
لا أقصد أي انتقاد
وكان كلوب حازماً في موقفه بأن تحليله لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه إهانة لأي لاعب أو لتشكيلة المنتخب الوطني. وأكد مجدداً إعجابه بموسيالا، معترفاً في الوقت نفسه بأن اللاعب غاب عن عدد كبير من المباريات مؤخراً - بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال كأس العالم للأندية في صيف 2025 أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، مما حصر مشاركاته في 24 مباراة فقط وسجل فيها خمسة أهداف في جميع المسابقات الموسم الماضي - وهو ما قد يؤثر على إيقاعه المعتاد في البطولة.
وأوضح كلوب: "لم يكن في ذلك أي انتقاد على الإطلاق. من الذي يجب أن ننتقده؟ لم يلعبوا بعد. لا المدرب ولا الفريق. وبالتأكيد ليس موسيالا، الذي يحبه الجميع، ونحن من بينهم، نريد أن يستعيد الفتى ثقته بنفسه بسرعة كبيرة ويشعر بحبنا وتقديرنا له، وأن يثق في قدراته. وبالطبع، هذا ليس الحال في الوقت الحالي. لم يخض عددًا كافيًا من المباريات لتحقيق ذلك".
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إيجاد التوازن المناسب
ورغم التوقعات التي أشارت إلى إمكانية مشاركة أونداف في مركز "رقم 10"، أكد كلوب أن اللياقة البدنية لموسيالا وتطور مستواه هما الشاغلان الأساسيان. وأشار المدرب السابق لبوروسيا دورتموند إلى أن متطلبات جدول مباريات كأس العالم الحديث - لا سيما في هذه النسخة التاريخية الأولى من البطولة التي تضم 48 فريقًا، حيث تواجه ألمانيا كوراكاو وكوت ديفوار والإكوادور في المجموعة E - تعني أن التناوب أمر لا مفر منه، بغض النظر عن مكانة اللاعب كنجم عالمي.
واختتم كلوب قائلاً: "وبالطبع نريد جميعًا أن يلعب موسيالا، لكنه لن يتمكن من لعب كل مباراة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة. يجب أن يتطور". وكان قد أوضح في وقت سابق التفكير التكتيكي، قائلاً: "أدخلنا أونداف في المباراة لأنه يمكنه اللعب في مركز رقم 10".
في الوقت الحالي، يبقى أن نرى كيف سيختار يوليان ناجلسمان تحقيق التوازن بين ثروته الهجومية في سعيه لتحقيق المجد الدولي.