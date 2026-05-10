"نريد كأس عالم آخر لأفضل لاعب في التاريخ".. نجم الأرجنتين يطلب ختام مثالي لمسيرة ميسي!
الحفاظ على إرث الأعظم
يتجاوز تأثير ميسي على المنتخب الأرجنتيني مجرد الأرقام الإحصائية، ومع اقتراب كأس العالم 2026، يدرك زملاؤه تمامًا أهمية هذه المناسبة.
تحدث تاجليافيكو، أحد أعمدة دفاع "الألبيسيليستي"، بحماس عن تأثير القائد، مشيرًا إلى أن ميسي قد حصد بالفعل ثلاثة ألقاب كبرى مع المنتخب الوطني.
وقال تاليافيكو لـ FIFA: "ليو يعني الكثير لنا لأنه قائدنا وزعيمنا. أشعر أن الفريق سيدعمه حتى النهاية، كما فعلنا دائماً، وسنستمر في ذلك. سنعمل معاً، كما فعلنا في كأس العالم الماضي، للدفاع عن اللقب وجعلها بطولة أخرى يتذكرها الجميع".
التحدي المتمثل في الدفاع عن اللقب
إن خوض البطولة بصفته حامل اللقب يجلب معه ضغوطًا خاصة، وهي حقيقة يستعد تاليافيكو وزملاؤه لمواجهتها.
وبعد أن عاش المدافع المخضرم لحظات المجد في قطر 2022 ولحظات الإحباط في الخروج المبكر في الماضي، يعتقد أن تطور الفريق على مدار السنوات الأربع الماضية جعله أكثر مرونة من الناحية التكتيكية وقوة من الناحية البدنية، استعداداً لنظام البطولة الموسع الذي يضم 48 فريقاً.
وأشار تاليافيكو إلى أن "التحدي الأكبر هو البناء على ما حققناه بالفعل. لقد وضعنا سقفاً عالياً للغاية، لذا علينا الآن أن نحاول تجاوزه. نحن نعلم أن البطولة الأخيرة كانت جيدة جداً، لكن علينا بذل أقصى جهدنا للوصول إلى ذلك المستوى مرة أخرى".
كأس عالم مختلفة
تشكل نسخة عام 2026 تحديًا مختلفًا تمامًا، حيث ستُقام المباريات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وستتخذ الأرجنتين من مدينة كانساس سيتي مقرًا لمعسكرها، لتخوض بطولة أطول تتضمن جولة إضافية من مباريات خروج المغلوب.
وقال تاليافيكو: "المشاركة في كأس العالم بصفتنا أبطالاً هو أمر مميز للغاية: الدفاع عن اللقب وخوض البطولة من جديد. أعتقد أن الأمر سيكون مختلفاً".
"لقد كنت محظوظاً بما يكفي للعب في كأس العالم من قبل، لكن هذا سيكون تحدياً جديداً لأن الجميع سيرغبون بالطبع في هزيمتنا... والدفاع عن اللقب أمر فريد من نوعه".
تطور بطل العالم
في معرض حديثه عن تطوره الشخصي منذ بطولة قطر، سلط نجم ليون تاليافيكو الضوء على مدى نضج أسلوب لعبه على الساحة الأوروبية. وأشار إلى أنه في حين لم تتغير الحماسة التي تميزه، فإنه يجلب الآن فهماً تكتيكياً أعمق إلى تشكيلة المنتخب الوطني بقيادة ليونيل سكالوني، مما يتيح له المساهمة بشكل أكثر فعالية سواء في الدفاع أو في مراحل الانتقال.
وقال تاليافيكو عند تقييم تطوره منذ عام 2022: "بالتأكيد، اكتسبت خبرة أكبر بكثير. لطالما كان العمل الجماعي حاضراً، لكنني الآن أستطيع المساهمة في مجالات تكتيكية أكثر، وكذلك من الناحية البدنية. الحماس هو نفسه، لكن الخبرة التي اكتسبتها تساعدني. في أوروبا، واجهت العديد من المنافسين الذين من المحتمل أن نواجههم في كأس العالم، لذا لم يتغير الكثير منذ عام 2022، لكن تلك الخبرة دائماً ما تكون قيّمة".