"نريد كأس عالم آخر لأفضل لاعب في التاريخ".. نجم الأرجنتين يطلب ختام مثالي لمسيرة ميسي!

يتجاوز تأثير ميسي على المنتخب الأرجنتيني مجرد الأرقام الإحصائية، ومع اقتراب كأس العالم 2026، يدرك زملاؤه تمامًا أهمية هذه المناسبة.

تحدث تاجليافيكو، أحد أعمدة دفاع "الألبيسيليستي"، بحماس عن تأثير القائد، مشيرًا إلى أن ميسي قد حصد بالفعل ثلاثة ألقاب كبرى مع المنتخب الوطني.

وقال تاليافيكو لـ FIFA: "ليو يعني الكثير لنا لأنه قائدنا وزعيمنا. أشعر أن الفريق سيدعمه حتى النهاية، كما فعلنا دائماً، وسنستمر في ذلك. سنعمل معاً، كما فعلنا في كأس العالم الماضي، للدفاع عن اللقب وجعلها بطولة أخرى يتذكرها الجميع".