"نريد الفوز بكأس العالم معه ومن أجله".. نجم باريس سان جيرمان يكشف تأثير كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال!

وأوضح فيتينيا أن قيادة رونالدو واحترافه لا يزالان يدفعان الفريق إلى الأمام. وعلى الرغم من التساؤلات التي أثارها بعض المراقبين حول استمرار دوره في التشكيلة الأساسية، يقول لاعب الوسط إن أخلاقيات العمل التي يتحلى بها المهاجم لا تزال لا مثيل لها.

وقال فيتينها: "إنه [رونالدو] أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. أنا فخور جدًا بمشاركته غرفة الملابس، والتعلم منه، ومشاهدة احترافيته كل يوم. آمل أن نتمكن من الفوز بكأس العالم معه ومن أجله أيضًا".

"بشكل أساسي طريقة تعامله مع كرة القدم: احترافية وجدية للغاية. لا يترك أي شيء للصدفة. يدخل الملعب وهو يعلم أنه جاهز بنسبة 100 في المائة وأنه بذل كل ما في وسعه من أجل الفريق".