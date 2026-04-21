"نراكم في نصف النهائي".. كيف رد الأهلي القطري على رسالة تحدي كريستيانو رونالدو؟!

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية صوب ملعب زعبيل بدولة الإمارات لمتابعة القمة الكبرى بين الأهلي القطري والنصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وتأتي هذه الموقعة في ظل طموحات كبيرة للفريقين لخطف بطاقة العبور نحو المشهد الختامي لعام 2026.
نجح الأهلي القطري في حجز مقعده بعد فوز مثير حققه على حساب الحسين إربد الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد في لقاء شهد ندية واضحة مساء يوم الأحد.
وفي الجهة المقابلة تمكن النصر السعودي من تجاوز عقبة الوصل الإماراتي بعد انتصار عريض برباعية نظيفة أكدت رغبة الفريق في المنافسة بقوة على اللقب القاري في نسخته الحالية.
أشعل قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو الأجواء مبكرًا بعدما نشر عبر حسابه الرسمي تصريحًا قال فيه |نراكم في نصف النهائي" مرفقًا بصور احتفالاته بهدفه الأخير.
ولم يتأخر رد الحساب الرسمي للنادي القطري الذي أعاد نشر تلك التدوينة مع وضع إشارة تعبر عن الصبر والتحدي في إشارة واضحة لتهديد طموحات الفريق السعودي.
اكتفى النجم البرتغالي حتى الآن بالمشاركة في مباراتين فقط ضمن المنافسات القارية حيث واجه كلًً من الزوراء العراقي والوصل الإماراتي.
واستطاع رونالدو وضع بصمته بوضوح من خلال تسجيل هدف واحد وصناعة هدف آخر مؤكدًا جاهزيته البدنية والفنية لهذا اللقاء المفصلي الذي يقام مساء الأربعاء.
ينتظر فريق جامبا أوساكا الياباني الفائز من هذه المواجهة العربية الخالصة لملاقاته في المباراة النهائية للبطولة.
وكان الفريق الياباني قد ضمن تواجده في النهائي بعد تفوقه على بانكوك يونايتد التايلاندي في نصف النهائي الأسبوع الماضي.