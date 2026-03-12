AFP
"نحن نكنّ الكثير من الإعجاب لبرشلونة" - وكيل إيرلينغ هالاند يرد على مزاعم الانتقال من مرشح رئاسة البلوغرانا فيكتور فونت
بيمنتا ينفي أي اتصال
تحدثت بيمنتا إلى قناة El Chiringuito TV لتوضيح الوضع الحالي لهاالاند. ونفت بشكل قاطع أي مفاوضات رسمية مع العملاق الكتالوني، مؤكدة أن المهاجم لا يزال ملتزمًا تمامًا بمشروعه الحالي في مانشستر سيتي. وقالت بيمنتا: "نحن نكن احترامًا وإعجابًا كبيرين لبرشلونة، ولكن لم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق - مع إرلينغ هاالاند أو مع إدارة برشلونة، بشأن أهداف انتقال محتملة".
الرضا في الاتحاد
بغض النظر عن الضجة التي تثيرها برشلونة، يؤكد بيمنتا أن هالاند لا يبحث عن مخرج. ويعد تجديد عقد المهاجم مؤخرًا دليلًا قاطعًا على رضاه عن العمل تحت قيادة بيب جوارديولا. واختتم بيمنتا حديثه بإنهاء الحديث عن الانتقال قائلاً: "كما أن اللاعب جدد عقده قبل بضعة أشهر، وهو سعيد جدًا في مانشستر سيتي. كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة له، ولا يوجد ما نناقشه بشأن انتقاله عندما يكون كل شيء على ما يرام في سيتي".
طموح فونت الاستراتيجي
جاءت تعليقات بيمنتا بعد أن كشف فونت أن فريقه يعمل على تأمين خيار شراء تفضيلي، مما يشير إلى أن التزام هالاند طويل الأمد مع مانشستر سيتي قد لا يكون دائمًا كما يبدو. وقال فونت لـ Què T’hi Jugues: "هالاند هو أحد أفضل المهاجمين في العالم. "لا يمكن التعاقد معه على المدى القصير لأنه جدد عقده العام الماضي. لكنني شخصياً مقتنع بأن هذه العقود التي مدتها 10 سنوات نادراً ما يتم الوفاء بها".
"أنا واثق من أننا سننتهي من ذلك"
تكثفت التكهنات بعد تقارير تفيد بأن ممثلي فونت التقوا بمسؤولي مانشستر سيتي في مدريد هذا الأسبوع. أكد فونت هذه المناورات الاستراتيجية، التي تهدف إلى وضع برشلونة في موقع المتقدم الرئيسي في حال قرر النرويجي مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز. "نحن نتفاوض وأنا واثق من أننا سننتهي من الأمر. ليس لديهم أي مصلحة في بيع هالاند؛ إنها خطوة استراتيجية. نأمل أن نعلن ذلك بمجرد إتمام الصفقة"، أوضح فونت.
سيظل هاالاند مركزًا على ناديه الحالي في الوقت الحالي، حيث سيواجه سيتي فريق وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
