يواجه لوكاكو مهمة شاقة لاستعادة ثقة هرم قيادة نابولي عقب غيابٍ مثير للجدل عن التدريبات خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. فبعد انسحابه من قائمة منتخب بلجيكا، أفيد بأن المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا تجاهل عدة اتصالات من النادي تطالبه بالعودة من بلاده، ما دفع نابولي إلى إصدار بيان رسمي بشأن إخفاقه في الحضور إلى حصص الفريق.

وقد أوضح المهاجم موقفه وأكد أنه لن يدير ظهره لحامل لقب الدوري الإيطالي، لكن يبدو أن مناشدته العاطفية لم تفعل الكثير لإقناع النادي بإعفائه من تبعات الأمر.