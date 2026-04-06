"نحن لسنا سعداء" - روميلو لوكاكو حذّر من أن "ستكون هناك عواقب" بسبب تجاهل نابولي، فيما يتناول المدير الخلاف مع المهاجم
لوكاکو يكافح لاستعادة ثقة نابولي
يواجه لوكاكو مهمة شاقة لاستعادة ثقة هرم قيادة نابولي عقب غيابٍ مثير للجدل عن التدريبات خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. فبعد انسحابه من قائمة منتخب بلجيكا، أفيد بأن المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا تجاهل عدة اتصالات من النادي تطالبه بالعودة من بلاده، ما دفع نابولي إلى إصدار بيان رسمي بشأن إخفاقه في الحضور إلى حصص الفريق.
وقد أوضح المهاجم موقفه وأكد أنه لن يدير ظهره لحامل لقب الدوري الإيطالي، لكن يبدو أن مناشدته العاطفية لم تفعل الكثير لإقناع النادي بإعفائه من تبعات الأمر.
مانا يؤكد اتخاذ إجراء تأديبي بحق لوكاكو
بلغ التوتر في نابولي نقطة الغليان مساء الاثنين عندما تطرق المدير الرياضي مانا إلى غياب لوكاكو قبل مواجهة النادي المصيرية في الدوري الإيطالي (سيري آ) أمام ميلان مساء الاثنين. وقد وجد المهاجم البلجيكي نفسه في مأزق مع إدارة «البارتينوبي» بعد فشله في العودة إلى إيطاليا عقب فترة التوقف الدولي.
وفي حديثه إلى DAZN، لم يجامل مانا في وصفه لسلوك المهاجم وموقف النادي من القضية. وقال: «بالنسبة لي الوضع واضح تماماً. كان على روميلو أن يذهب إلى المنتخب الوطني؛ لكنه بقي في بلجيكا ليتدرب خلافاً لرغبتنا. كنا نود أن نتحدث بشأن ذلك هنا في نابولي: لم يحدث ذلك ونحن غير سعداء، لكن احترام المجموعة أهم من أي شيء. آمل أن يعود خلال أسبوع وستكون هناك تبعات، لكن كرة القدم تستمر واليوم سيلعب جوفاني»، بحسب ما قاله مانا.
فاز نابولي على ميلان في غياب لوكاكو
حقق نابولي فوزاً حاسماً بنتيجة 1-0 على ميلان مساء الاثنين، منتصراً رغم غياب لوكاكو. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، كسر ماتيو بوليتانو الجمود في الدقيقة 79 مسجلاً الهدف الحاسم الذي دفع نابولي إلى المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما تراجع ميلان إلى المركز الثالث برصيد 63.
وحظي المهاجم البرازيلي جيوفاني بالثقة لقيادة الهجوم بدلاً من البلجيكي، ونال دعماً من مانّا قبل المباراة.
وقال مانّا: "تعاقدنا معه في يناير لأننا كنا بحاجة إلى مهاجم، وكان يستحق فرصة البدء اليوم". وإبرازاً لعمق التشكيلة، أضاف مانّا أن الفريق جرى تدعيمه تحديداً للتعامل مع مثل هذه الغيابات: "تم تعزيز الفريق لهذا السبب تحديداً؛ العمل الذي يُقدَّم على أرض الملعب يطمئننا. لدينا ثقة كبيرة—وعلى الرغم من عدة غيابات، كنا دائماً نتأقلم ونقاتل. والآن مع عودة اللاعبين، نحن سعداء بعودتهم".
هل عاد سباق اللقب من جديد؟
لا يزال نابولي متأخراً بسبع نقاط عن متصدر الدوري الإيطالي إنتر، مع تبقي سبع مباريات. ومع ذلك، كان المدرب أنطونيو كونتي متحفظاً في إعلان عودة فريقه إلى سباق اللقب.
"الأمر ليس مسألة الإيمان بذلك: علينا أن نكون واقعيين جداً وأن ندرك أنه يجب ألا نرتكب أي أخطاء أبداً وأن نأمل أن يرتكب الخصوم أخطاء، وليس مرة واحدة فقط. بالنظر إلى ما يقدمه إنتر، أعتقد أن الأمر سيكون صعباً. يجب أن نتحلى بالفخر وأن نواصل الضغط ونُدافع عن السكوديتو حتى النهاية. لقد فزنا بكأس السوبر ونحن في المركز الثاني: يجب أن نواصل على هذا النهج، مع إدراك أن دوري أبطال أوروبا ما يزال بحاجة إلى الفوز به وأنه مهم نظراً للفوائد التي يجلبها."