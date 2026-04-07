على الرغم من إقراره بأن القرار النهائي يعود إلى المديرين في أولد ترافورد، يعتقد المهاجم أن لاعب الوسط السابق يمتلك الصفات الفريدة المطلوبة لاستعادة النجاح. ويبدو أن هذا الشعور يتقاسمه أفراد الفريق، الذين بدوا أكثر تماسكًا بكثير منذ التغيير على دكة البدلاء.

وأضاف أماد: "منذ وصوله كان واضحًا للجميع أنه يريد الفوز، ويريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد كان يعمل مع كل لاعب، لذلك فهو يقدم أداءً جيدًا جدًا ونحن سعداء حقًا بوجوده كمدرب". "أحيانًا يمكن لهذا النوع من المدربين أن يعيد النادي إلى مكانه الطبيعي. ومن وجهة نظر شخصية فهو الرجل المناسب، لكن ليس اللاعبون من يقررون".