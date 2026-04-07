"نحن سعداء حقًا!" - أصرّ أماد ديالو على أن مايكل كاريك هو "الرجل المناسب" لتولّي منصب مدرب مانشستر يونايتد بشكل دائم
كارّيك يُحوّل حظوظ النادي
برز كاريك كمنافس جاد لقيادة يونايتد على المدى الطويل بعدما نجح في قلب نتائجهم. وقد جرى تعيينه في البداية حتى نهاية الموسم، إلا أن ابن الـ44 عاماً قاد سلسلة نتائج لافتة. ففي 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادته، حقق النادي سبعة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة فقط. وقد قفز هذا الأداء بالفريق إلى موقع قوي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وقد اختار النادي التريث بعد رحيل أموريم، لكن تأثير المدرب المؤقت يجعل البحث عن بديل أمراً صعباً.
يسلّط عماد الضوء على الحمض النووي المتحد
متحدثًا من معسكر التدريب في دبلن، كان عماد صريحًا للغاية بشأن الأجواء الإيجابية التي عززها المدرب المؤقت. وأكد الدولي الإيفواري أن وجود رؤية واضحة قد حفّز غرفة الملابس خلال فترة مضطربة. ومعبرًا عن المشاعر نفسها التي تعكس المزاج والعنوان، قال الجناح: "من الواضح أنه ليس من شأننا كلاعبين أن نقرر، لكنه كان رائعًا جدًا، وقد قام بالكثير من أجل الفريق. لديه خبرة كبيرة، ويعرف النادي ويحمل الحمض النووي للنادي. نعتقد أنه الرجل المناسب. نحن سعداء جدًا بما يفعله الآن."
الدعم الشخصي من غرفة الملابس
على الرغم من إقراره بأن القرار النهائي يعود إلى المديرين في أولد ترافورد، يعتقد المهاجم أن لاعب الوسط السابق يمتلك الصفات الفريدة المطلوبة لاستعادة النجاح. ويبدو أن هذا الشعور يتقاسمه أفراد الفريق، الذين بدوا أكثر تماسكًا بكثير منذ التغيير على دكة البدلاء.
وأضاف أماد: "منذ وصوله كان واضحًا للجميع أنه يريد الفوز، ويريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد كان يعمل مع كل لاعب، لذلك فهو يقدم أداءً جيدًا جدًا ونحن سعداء حقًا بوجوده كمدرب". "أحيانًا يمكن لهذا النوع من المدربين أن يعيد النادي إلى مكانه الطبيعي. ومن وجهة نظر شخصية فهو الرجل المناسب، لكن ليس اللاعبون من يقررون".
ما التالي لمانشستر يونايتد؟
بالنظر إلى المستقبل، يواجه النادي سلسلة حاسمة من المباريات لضمان بقائه ضمن المراكز الأربعة الأولى. ويحتل حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بعد 31 مباراة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على أستون فيلا. وتستمر مساعي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عندما يستضيفون ليدز في 13 أبريل، تليها مواجهة خارج الأرض صعبة أمام تشيلسي في 18 أبريل. كما تتضمن المرحلة الختامية مواجهات كبيرة على أرضه ضد برينتفورد في 27 أبريل وليفربول في 3 مايو. ولترسيخ منصبه بشكل دائم، يتعين على المدرب اجتياز هذا الجدول الصعب وإنهاء الموسم بقوة.