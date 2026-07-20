الأرقام وحدها لا تكفي: رونالدو وحامل اللقب .. نجوم خيبوا الآمال في كأس العالم، وسالم ليس "العربي الوحيد"!

وأسدل الستار على منافسات النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، بإعلان المنتخب الإسباني بطلًا للمونديال، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين، بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف.

104 مباراة، عشنا معها لحظات من الفرح والألم، شاهدنا العديد من الأرقام القياسية التي تتهاوى تحت أقدام النجوم، منهم من جاء لـ"الرقصة الأخيرة"، وآخرون لتكون البطولة شاهدة على مولد نجمهم، أو عودتهم للتألق بعد موسم مثير للجدل.

هناك من قدم أداءً رائعًا، وآخر سيئًا، وهناك من كانت الآمال معلّقة بهم، ولم يكونوا على قدر التطلعات، ولعلّ هذا الأمر يكون بمثابة "مفارقة"، تجعلنا نختار نجومًا خيبوا الآمال، مهما بلغ بهم الوصول في كأس العالم، وآخرون كانوا "مفاجأة" المونديال، رغم الخروج المبكر.

بعض النجوم حققوا إنجازات تاريخية، وأرقامًا قياسية، إلا أنها لم تشفع لهم في إدخال خيبة الأمل على نفوس جماهيرهم، سواءً من كانوا ينتظرون منهم المزيد في كأس العالم، أو يأملون في أن يحققوا بطولة خالدة، وعنهم، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النجوم الذين لم يكونوا على قدر تطلعات جماهيرهم في مونديال 2026..