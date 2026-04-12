نجوم برشلونة متهمون بالافتقار إلى «الاحترام» بعد الفوز على إسبانيول في ديربي كتالونيا

نادراً ما يكون ديربي كتالونيا مناسبة هادئة، لكن تداعيات مواجهة السبت تمحورت حول سلوك لاعبي برشلونة. في أعقاب أداء مهيمن قاده لامين يامال وفيران توريس، لم يتردد لاعب وسط إسبانيول بول لوزانو عندما سُئل عن تفاعلاته مع أصحاب الأرض، وتحديداً مشادة في الدقائق الأخيرة مع جواو كانسيلو.

وتحدث لوزانو الغاضب إلى DAZN في المنطقة المختلطة، مطلقاً تعليقات ساخرة على ما اعتبره افتقار متصدري الدوري إلى الرقي. وقال بنبرة حادة: "لا يستحق الأمر الحديث عنه، إنها القصة نفسها دائماً". وأضاف: "الجميع رأى مستوى الاحترام الذي يكنّونه لزملائهم المحترفين. ليس لدي ما أضيفه".



