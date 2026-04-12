نجوم برشلونة متهمون بالافتقار إلى «الاحترام» بعد الفوز على إسبانيول في ديربي كتالونيا
لوزانو ينتقد موقف برشلونة
نادراً ما يكون ديربي كتالونيا مناسبة هادئة، لكن تداعيات مواجهة السبت تمحورت حول سلوك لاعبي برشلونة. في أعقاب أداء مهيمن قاده لامين يامال وفيران توريس، لم يتردد لاعب وسط إسبانيول بول لوزانو عندما سُئل عن تفاعلاته مع أصحاب الأرض، وتحديداً مشادة في الدقائق الأخيرة مع جواو كانسيلو.
وتحدث لوزانو الغاضب إلى DAZN في المنطقة المختلطة، مطلقاً تعليقات ساخرة على ما اعتبره افتقار متصدري الدوري إلى الرقي. وقال بنبرة حادة: "لا يستحق الأمر الحديث عنه، إنها القصة نفسها دائماً". وأضاف: "الجميع رأى مستوى الاحترام الذي يكنّونه لزملائهم المحترفين. ليس لدي ما أضيفه".
الاستفزاز وسخونة الديربي
بينما أشارت التعليقات الأولية إلى استياء متجذّر، حاول لوزانو توضيح موقفه مع بدء انحسار مشاعر المباراة.
وأقرّ بأنه رغم وجود احتكاك، فإن كثيرًا منه يمكن أن يُعزى إلى الطبيعة التنافسية لديربي عالي المخاطر وصعوبة التعامل مع هزيمة ثقيلة.
"لم يكن الأمر ضد كانسيلو"، أوضح لاحقًا. "هذه الأشياء تحدث في ملعب كرة القدم. كانوا يحاولون استفزازي لأنهم فازوا، هذا كل شيء. عندما تخسر، عليك فقط أن تتقبل الأمر بصدر رحب."
فليك يركز على دوري أبطال أوروبا
على الرغم من الجدل الذي أحاط بسلوك اللاعبين، كان مدرب برشلونة هانسي فليك أكثر اهتمامًا باستغلال الفوز كنقطة انطلاق لطموحاتهم الأوروبية المقبلة. ويستعد برشلونة حاليًا لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسم أمام أتلتيكو مدريد، سعيًا لقلب تأخره في مجموع المباراتين بنتيجة 2-0.
ويؤكد فليك أن برشلونة قادر على تحقيق «ريمونتادا» شهيرة أخرى في ملعب ميتروبوليتانو. وقال المدرب الألماني للصحفيين: «لسنا بحاجة إلى معجزة، نحن بحاجة إلى أن نلعب مباراتنا المثالية».
يؤمن المشجعون بنا
يتشارك اللاعبون التفاؤل السائد داخل غرفة ملابس برشلونة، إذ يعوّلون على دعم جماهيرهم لمنحهم دفعة في محاولة العودة. وكرّر لاعب الوسط فيرمين لوبيز مشاعر مدربه، مؤكداً أن الفريق مستعد للمهمة الشاقة المتمثلة في مواجهة رجال دييغو سيميوني على أرضهم.
"الجماهير معنا، وهم يؤمنون بنا. نأمل أن نتمكن من تحقيق هذه العودة"، قال فيرمين لشبكة DAZN.