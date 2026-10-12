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زهيرة عادل

نجوم الأهلي على العهد مع مارينو بوسيتش .. "سخرية" جمهور الوصل بلا قيمة لكن لاعب الراقي يدق ناقوس الخطر على مستقبل الكرة السعودية!

فقرات ومقالات
الوصل ضد الأهلي
الوصل
الأهلي
دوري أبطال آسيا النخبة
عبد الرحمن السنابي
فرانشيسكو ترينكاو
مارينو بوسيتش

أبرز ملامح فوز الأهلي أمام الوصل 3-1..

بعد التعثر في الجولة الأولى أمام باختاكور الأوزبكي (1-1)، ما كان من بطل النخبة الآسيوية 2025-26 إلا أن يعوض جماهيره بفوز خارج الديار على حساب الوصل الإماراتي.

الراقي هزم الإمبراطور اليوم الإثنين، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ثلاثية الفريق السعودي سجلها روجر إيبانيز، فرانشيسكو ترينكاو وفراس البريكان، في الدقائق 20، 58 و1+90 من عمر المباراة.



فيما حفظ بيدرو مالهيرو ماء وجه أصحاب الأرض بهدف صاروخي في الدقيقة 3+45 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة الرابعة محتلًا المركز الثالث "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري الغرب، فيما تجمل رصيد الوصل عند صفر نقاط في المركز الـ14 "مؤقتًا"، لحين انتهاء مباريات هذه الجولة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والوصل، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • سخرية الوصل وشغبه .. جهد ضائع!

    إن كان لاعبو الوصل قد قصروا داخل المستطيل الأخضر، فجمهورهم لم يقصر نهائيًا واستخدم الطرق المشروعة وغير المشروعة في محاولة لتسهيل المباراة على الفريق، لكن دون فائدة وسط ثبات انفعالي يحسب للاعبي الراقي!

    بعيدًا عن صافرات الاستهجان التي أصبحت شيئًا معتادًا في مواجهات السعوديين والإماراتيين مؤخرًا، حاول جمهور الإمبراطور استفزاز الأهلاويين بواقعة "الهبوط التاريخية" لدوري يلو للدرجة الأولى في نهاية موسم 2020-21 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث هتفوا "اسمع يالهابط .. اسمع يالهابط".



    وفي تصعيد للأمور، لجأ الجمهور الإماراتي لكارت "قوارير المياه"، للنيل من لاعبي الأهلي، حيث انهالوا بالزجاجات على اللاعبين، خاصةً إدوارد سبيرستيان، في كل مرة يقترب بها من راية الركنية.



    لكن تلك المحاولات لم تؤتِ بثمارها، حيث دفع الوصل فاتورة دفاعه المتواضع.


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    لاعبو الأهلي على العهد مع مارينو بوسيتش!

    خلال الفترة الماضية، أظهرت أكثر من لقطة توتر العلاقة بين لاعبي الأهلي والمدرب مارينو بوسيتش، مع ظهور بوادر فقدانه السيطرة على غرف خلع الملابس وعدم احترام اللاعبين له.

    لكن الفيصل دائمًا هي الأوقات الصعبة، ولاعبو الأهلي أثبتوا تكاتفهم حول المدرب الكرواتي..

    طوال فترة التوقف الدولي المنقضي لتوه، تحدث الكثيرون على تفكير إدارة الأهلي في إقالة بوسيتش والتعاقد مع مدرب جديد، لكن مر التوقف دون رحيل الرجل.

    كان بإمكان لاعبي الأهلي استغلال تلك الأنباء والتكاتف ضد بوسيتش، لكننا وجدناهم يضربون شباك الفتح في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي برباعية نظيفة. واليوم يقتنصون ثلاث نقاط صعبة من قلب الإمارات أمام الوصل.



    في مثل تلك الأوقات، كنا نجد لاعبي الأهلي يخرجون عن السيطرة بانفعالات مبالغ بها، وأخطاء فنية ساذجة؛ من الدفاع تحديدًا، لكن كل ذلك لم يحدث أمام الوصل.

    ويبدو أن توترات الفترة الماضية لم تكن سوى شيء طبيعي في بداية التأقلم مع مدرب جديد، كما كان الحال مع المدرب الألماني ماتياس يايسله قبل ثلاثة أعوام.


  • عبدالرحمن الصانبي .. مستقبل المنتخب السعودي في خطر!

    الحقيقة أن هذا الأمر أكبر من كونه مجرد لقطة عابرة، بل ربما هي ظاهرة تعاني منها الكرة السعودية بوضوح..

    هل رأيت – عزيزي المشجع السعودي – أداء محمد العويس مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"؟

    هذا الحارس المخضرم العائد للهلال من دوري يلو للدرجة الأولى، وبالأساس هو احتياطي في الزعيم لصالح المغربي ياسين بونو، ورغم ذلك ينجح في الحفاظ على لياقته ومستواه وكأنه يشارك بشكل أساسي، ناهيك عن شخصيته القوية داخل الملعب.

    ميزات العويس وحراس جيله كعبدالله المعيوف من قبل، يفتقدها الجيل الحالي من الحراس السعوديين وعلى رأسهم الثنائي عبدالرحمن الصانبي ونواف العقيدي.

    العقيدي في النصر تجده إن أخطأ في هجمة يواصل تراجعه في المباراة، ولا يفلح في لم شتات نفسه سريعًا، رغم أنه واحد من أفضل الحراس عندما يكون في حالته الطبيعية.

    أما عبدالرحمن الصانبي في الأهلي، فكأن الزمن وقف به في آخر عامين، إذ تأبى الأخطاء الساذجة أن تتركه في كل ظهور طارئ له في ظل إصابة السنغالي إدوارد ميندي.

    الصانبي استقبل هدفًا الليلة أمام الوصل رغم أن كان قريبًا من التصدي للكرة، لكن طريقة فرد ذراعه وكفوف يديه، تسببت في أن تصديه لم يكتمل بل عبرت الكرة بعده إلى الشباك بغرابة.



    هذا بخلاف افتقاد صاحب الـ25 عامًا للشخصية المطلوبة ليمثل فريق بحجم الراقي، فلا تحتاج لجهد كبير لمعرفة أن هذا حارس بديل من خلال وقفته في المرمى وتعامله في الهجمات.

    الغريب بالفعل أن عيوب الصانبي هذه هي نفسها التي نتحدث عنها منذ عامين تقريبًا دون أي جديد، والأدهى أن ملف التعاقد مع حارس آخر مكانه لم يُفتح بالأهلي في الصيف الماضي!


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  • فرانشيسكو ترينكاو .. الجمهور ليس دائمًا على حق!

    قبل أسابيع قليلة، كان الهجوم على الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو مسيطرًا على المشهد في الأهلي، وسط عدة مشاهد أخرى.

    مشكلة البرتغالي أنه كان في مقارنة دائمة مع الجزائري رياض محرز، والجمهور رأى أن الأخير رغم عيوبه إلا أنه أفضل من الأول!

    هذا الضغط الكبير على ترينكاو لم يحسب به الجمهور حساب حاجة اللاعبين الجدد للتأقلم، بخلاف قدوم مدرب جديد ما بعثر أوراق حتى اللاعبين القدامى.

    لكن الآن يبدو أن الراقي سيحصد ثمار تألق ترينكاو أخيرًا..

    صاحب الـ26 عامًا سجل الليلة أمام الوصل هدفًا بطريقة أكثر من رائعة، يمكنك أن تعتبره "على طريقة محرز" إن كنت من المهووسين بالمقارنات.



    بخلاف صناعته للهدف الأول للمباراة بعرضية من ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها المدافع البرازيلي روجر إيبانيز برأسية في شباك الوصل.

    وبشكل عام، في آخر سبع مباريات متتالية للراقي، شارك البرتغالي في ست، ونجح في المساهمة في سبعة أهداف؛ 5 تسجيل و2 تمريرات حاسمة.

    لكن اللافت أمام الوصل تحديدًا أن ترينكاو لم يكن مجرد حصيلة رقمية، بل جمع معها التأثير الفعلي والتطور الفني.


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